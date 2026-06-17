La Cabalgata de Reyes de Elda calienta motores… en junio
El contrato define un evento de gran formato con desfile, Heraldo y miles de kilos de caramelos
Aunque el calendario aún no ha entrado en el verano, el Ayuntamiento de Elda ya tiene la vista puesta en una de las fechas más señaladas del año: la tarde del 5 de enero. El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para contratar la organización de la Cabalgata de Reyes Magos de 2027, un servicio que también abarca el Campamento Real y los actos del Heraldo, con una inversión prevista de 246.726,87 euros, IVA incluido.
El desfile, que cada año reúne a miles de personas, deberá arrancar en torno a las 18:30 horas y extenderse durante, al menos, una hora. El recorrido diseñado comenzará en la avenida de Monóvar y avanzará por distintas vías del casco urbano hasta concluir en la Plaza de la Constitución, escenario de la representación final de la Adoración.
El pliego fija un mínimo de ocho carrozas. Tres estarán ocupadas por los Reyes Magos, otras tres estarán dirigidas al público infantil y las dos restantes tendrán ambientación histórica. El contrato tendrá una duración inicial de un año, con la opción de ampliarse mediante dos prórrogas adicionales.
3.000 kilos de caramelos
El desarrollo del desfile estará organizado en cuatro partes diferenciadas. La apertura correrá a cargo de un bloque introductorio con espectáculo pirotécnico, los tradicionales antorcheros que bajan del monte Bolón, carros de apoyo para las antorchas y acompañamiento musical.
En cuanto al tradicional lanzamiento de dulces, el contrato establece el suministro de 3.000 kilos de caramelos blandos para la cabalgata, a los que se sumarán otros 200 kilos destinados a los actos del Heraldo.
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