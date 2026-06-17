Un incendio en una vivienda de Novelda obliga a evacuar un edificio de cinco plantas
El Consorcio Provincial de Bomberos afirma que no hay personas heridas
Un incendiodeclarado este miércoles en una vivienda de la calle Maestro Ramis, número 89, en Novelda, ha obligado a evacuar un edificio de cinco alturas, según han informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El aviso se ha recibido a las 16:35 horas y, a la llegada de los bomberos, el inmueble ya se encontraba completamente desalojado. El fuego se originó en una de las habitaciones de la vivienda situada en la primera planta. Así, la primera hipótesis que se baraja es que el fuego se haya producido "por una chispa" en una de las habitaciones del domicilio que almacenaba una gran cantidad de enseres. De hecho, según fuentes municipales, han sido los propios propietarios de la vivienda donde se ha ocasionado el incendio los que han llamado a emergencias.
De igual forma, gracias a la rápida intervención de los bomberos las llamas no se han propagado a otras viviendas, según las mismas fuentes. Los daños han sido materiales y no hay que lamentar heridos.
En la intervención participan una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y un retén itinerante del parque de Elda, integrado por un sargento, un cabo y seis bomberos. A esta hora, la actuación continúa en curso.
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