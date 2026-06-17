Rescatado un perro en malas condiciones en Villena tras el aviso de la protectora
El animal fue trasladado al albergue municipal tras confirmar la propietaria que no podía hacerse cargo de él
Agentes de la Policía Local de Villena intervinieron este martes en el decomiso de un perro que se encontraba en deficientes condiciones higiénico-sanitarias y alimenticias. La actuación se inició tras la comunicación realizada por responsables de la protectora de animales, que alertaron de la situación.
Una patrulla se desplazó hasta el lugar indicado, donde localizó a la propietaria del animal. Según la Policía Local, la tenedora aseguró que no podía hacerse cargo del perro, lo que motivó la intervención de los agentes y su posterior traslado al albergue canino.
El ejemplar, un macho cruce de presa canario y american staffordshire, carecía además de la correspondiente documentación e identificación obligatoria mediante microchip, según la Policía Local.
Sanciones
Como consecuencia de estos hechos, la Policía Local ha formulado las correspondientes denuncias por presuntas infracciones a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, así como a la normativa autonómica y local vigente.
Desde el cuerpo policial se ha reiterado el compromiso con la protección animal y el cumplimiento de la legislación, recordando a la ciudadanía la obligación de identificar a los animales de compañía y garantizar unas condiciones de vida adecuadas. Asimismo, han señalado que cualquier posible caso de abandono, maltrato o negligencia puede ser comunicado a través de los canales habituales de la Policía Local.
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