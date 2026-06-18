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Elda autoriza la transformación de la antigua sede de CC OO y CNT en diez viviendas

El proyecto permitirá recuperar un inmueble degradado tras casi dos décadas de abandono y problemas de insalubridad en pleno centro urbano

El edificio que albergó las sedes de la CNT y CC OO en Elda, en una imagen de archivo.

El edificio que albergó las sedes de la CNT y CC OO en Elda, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Elda ha autorizado el cambio de uso del edificio situado en el número 11 de la calle Menéndez Pelayo, que durante años albergó las sedes de los sindicatos CNT y CC OO. El inmueble, en estado de ruina desde 2006 y sin actividad desde entonces, será rehabilitado para convertirse en un bloque residencial con diez viviendas.

La concesión de la licencia urbanística supone un paso decisivo para la recuperación de este edificio, cuyo deterioro había generado una creciente preocupación vecinal. Durante casi dos décadas, el inmueble ha sido escenario de ocupaciones, actos vandálicos e incluso incendios, además de convertirse en un foco de insalubridad e inseguridad.

El Ayuntamiento ya concedió el pasado año el permiso necesario para acometer la reparación del edificio, una actuación previa imprescindible para poder desarrollar el proyecto actual. Hasta la reciente intervención de los propietarios, el edificio abandonado era frecuentado por okupas y toxicómanos, que llegaban a encender hogueras en su interior para calentarse o cocinar, agravando aún más su estado y provocando las quejas de los vecinos y comerciantes de la zona.

La promotora que va a ejecutar las viviendas dispone ahora de un plazo máximo de nueve meses para iniciar las obras y, una vez comiencen, contará con un año para ejecutarlas.

Más proyectos

El concejal de Urbanismo, Jesús Sellés, ha destacado que la reactivación de este tipo de proyectos "supone una inyección para la economía local, la generación de empleo y la ampliación del parque de viviendas disponibles en la ciudad". En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento continúa trabajando para desbloquear otras construcciones inacabadas, los conocidos como "esqueletos" que quedaron paralizados tras la crisis inmobiliaria de 2009.

Sellés ha explicado que desde su concejalía se están tramitando los procedimientos administrativos y legales necesarios para reactivar iniciativas que llevaban más de quince años detenidas "entre trámites, embargos y cambios de titularidad, o que simplemente cayeron en el olvido".

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El edil ha añadido que esta línea de actuación marca "una etapa de regeneración y creación de oportunidades", en la que se pretende transformar antiguos símbolos de la crisis en motores de crecimiento urbano y social, recuperando proyectos abandonados y devolviendo vitalidad a la ciudad.

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