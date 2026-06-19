Novelda refuerza el servicio de limpieza municipal con más personal y recursos

El Ayuntamiento de Novelda ha presentado al equipo humano y los recursos técnicos encargados del servicio de limpieza de centros educativos, edificios y dependencias municipales, una prestación esencial para el funcionamiento diario de la ciudad y uno de los contratos más relevantes de la administración local por su volumen económico y alcance.

El acto, celebrado en la Plaza de España, estuvo presidido por el alcalde, Fran Martínez, quien puso en valor la labor diaria de las profesionales responsables del mantenimiento de los espacios públicos, destacando su papel para garantizar entornos limpios, seguros y saludables tanto para escolares como para la ciudadanía y el personal municipal.

Martínez subrayó que la mejora del servicio, en funcionamiento desde el pasado mes de febrero, ha supuesto un incremento en las horas de limpieza y en la plantilla. Según explicó, este refuerzo ha sido posible gracias a la liquidación de la deuda histórica del Ayuntamiento, lo que ha permitido liberar recursos económicos para mejorar los servicios públicos.

El contrato de limpieza tiene una duración inicial de tres años, prorrogable hasta un máximo de cinco, y contempla una inversión anual de 954.808,80 euros.

El servicio abarca la limpieza integral de más de 40 edificios y dependencias municipales, que suman una superficie superior a los 55.000 metros cuadrados. Entre ellos se incluyen instalaciones administrativas, culturales, deportivas y colegios públicos de Educación Primaria.

Precisamente, los centros educativos concentran una parte importante del servicio, con un 44 % del tiempo de trabajo destinado a su mantenimiento, lo que refleja la apuesta municipal por garantizar condiciones óptimas de higiene en estos espacios.

Para desarrollar estas tareas, la empresa cuenta con una plantilla media de 30 profesionales y aporta la maquinaria, herramientas y productos necesarios. Además, se ha mantenido la experiencia del equipo al subrogar a las trabajadoras que ya prestaban el servicio con la anterior adjudicataria.

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Desde el Ayuntamiento se ha realizado una valoración positiva de los primeros meses de funcionamiento del servicio, agradeciendo la dedicación del personal y animando a continuar trabajando para mantener un servicio de calidad, especialmente en los centros educativos, donde conviven diariamente miles de personas.