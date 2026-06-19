Uno de cada dos patinetes inspeccionados en Villena acaba denunciado en una campaña de control

La Policía Local de Villena ha denunciado al 48,6 % de los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) inspeccionados durante la reciente campaña de control y vigilancia desarrollada en las últimas semanas. La iniciativa, impulsada bajo el lema "El patinete es un vehículo, no un juguete", busca fomentar una circulación más segura y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente.

El concejal de Policía Local, Sergio Palao, ha explicado que durante el operativo se llevaron a cabo 72 controles que se saldaron con 35 denuncias y la inmovilización de 17 vehículos por distintos incumplimientos.

Entre las infracciones más habituales detectadas destacan la circulación por aceras, el uso del teléfono móvil o auriculares mientras se conduce, el transporte de más de una persona y la ausencia de seguro obligatorio. Estas conductas pueden acarrear sanciones económicas de distinta cuantía en función de su gravedad.

Palao ha subrayado la labor de la Jefatura y del conjunto de la plantilla policial, especialmente ante los riesgos asociados al uso inadecuado de estos vehículos y la juventud de muchos de sus usuarios.

Campaña

La campaña, que combina control e información, continuará en las próximas semanas con nuevos dispositivos preventivos y acciones dirigidas a concienciar a los usuarios.

Desde la Policía Local recuerdan que la normativa vigente establece una velocidad máxima de 25 km/h, prohíbe circular por aceras y zonas peatonales, así como transportar pasajeros o utilizar dispositivos móviles durante la conducción. Además, recomiendan el uso del casco en todos los desplazamientos.

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Asimismo, se incide en que desde enero de 2026 es obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil, además de contar con elementos de seguridad como luces delanteras y traseras, reflectantes y timbre. La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas es otro de los aspectos vigilados, ya que puede conllevar sanciones económicas e incluso la inmovilización o retirada del vehículo.