Accidente de tráfico en Elda con un coche volcado en la avenida de Ronda
El siniestro se ha registrado por la tarde y ha habido al menos otro vehículo implicado
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Un coche ha volcado este lunes en un accidente de tráfico registrado en la avenida de Ronda de Elda. El siniestro se ha registrado por la tarde, viéndose implicado otro vehículo.
El suceso ha ocurrido en circunstancias no precisadas, desplazándose hasta el lugar varias patrullas de la Policía Local de Elda así como sanitarios.
No ha trascendido todavía si ha habido heridos, ya que los agentes todavía se encontraban en la zona sobre las 20:00 horas, según han informado fuentes municipales.
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