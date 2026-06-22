Así avanzan las obras de mejora del barrio La Frontera de Petrer

Las obras del Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), conocido como Plan Barrios, avanzan en el entorno de la avenida de Madrid y las calles Galicia, León y La Mancha, donde ya son visibles tanto los trabajos de rehabilitación de edificios como las actuaciones de mejora urbanística previstas en el proyecto.

El concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha visitado este lunes la calle Galicia para informar sobre el estado de ejecución de unas obras que ha calificado como “uno de los proyectos de transformación urbana más importantes que se están desarrollando actualmente en Petrer”.

Morcillo ha recordado que el Plan Barrios contempla la rehabilitación integral de nueve comunidades de propietarios del barrio de La Frontera gracias a una inversión cercana a los tres millones de euros financiada principalmente con fondos europeos. Se trata de una decena de edificios y 104 viviendas. “Es un proyecto que ha supuesto muchísima ilusión y muchísimo esfuerzo para poder llevarlo a cabo y que ya está permitiendo comprobar cómo cambia y mejora el barrio”, ha señalado.

El concejal de Urbanismo en las obras del barrio La Frontera / INFORMACIÓN

Junto a las actuaciones de mejora energética y estética de los edificios, el proyecto incluye una intervención específica en la vía pública mediante la construcción de nuevas orejeras en diferentes puntos del entorno. Se trata de elementos urbanísticos que amplían las aceras en las esquinas y pasos de peatones para favorecer la seguridad y la movilidad peatonal.

Según ha explicado el edil, “estas actuaciones están orientadas a mejorar la seguridad, la visibilidad y el tránsito de los peatones, además de aportar una mejora estética y visual al conjunto del barrio”. Las nuevas orejeras incorporarán también vegetación, contribuyendo a humanizar el espacio urbano y a reforzar la calidad ambiental del entorno.

Plazos

La actuación urbanística cuenta con una inversión aproximada de 250.000 euros y se prevé que esté finalizada durante las próximas semanas. “La idea es que entre este mes y el próximo puedan concluir estos trabajos y que la ciudadanía empiece a disfrutar plenamente de las mejoras”, ha indicado Morcillo.

En cuanto a la rehabilitación de los edificios, el concejal ha señalado que algunas comunidades se encuentran ya en una fase muy avanzada de ejecución. “Ya puede apreciarse una imagen mucho más moderna, más estética y más cuidada de los inmuebles”, ha afirmado.

Morcillo ha destacado que esta actuación supone una intervención sin precedentes en una zona desarrollada principalmente durante las décadas de los años 50 y 60. “Son barrios con una configuración urbana muy consolidada, donde no siempre es posible realizar grandes transformaciones, pero hemos aprovechado todas las oportunidades que ofrecía este programa para mejorar tanto los edificios como el espacio público”.

Las obras de rehabilitación residencial continuarán durante los próximos meses y está previsto que finalicen entre septiembre y octubre, culminando así una actuación que permitirá mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas del entorno.