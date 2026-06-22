Controles en Elda: cuatro patinetes inmovilizados y dos "ruidosas" sanciones a los conductores de dos ciclomotores

La Policía Local de Elda ha sancionado a los conductores de dos ciclomotores por superar los límites máximos permitidos, tras haber sido sometidos los escapes a modificaciones técnicas de importancia. Los agentes han realizado inspecciones aleatorias de ciclomotores, durante las cuales doce vehículos de este tipo fueron controlados y cinco de ellos tuvieron que pasar la prueba de sonometría.

Los conductores de dos de estos vehículos fueron sancionados por superar los límites permitidos de ruido y haber realizado en los mismos modificaciones técnicas, que en el caso de uno de los vehículos eran de importancia, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Los titulares de estos dos ciclomotores han sido citados para dentro de dos semanas con el objetivo de comprobar que las modificaciones técnicas han sido suprimidas y cumplen con la normativa de ruidos.

Cuatro patinetes inmovilizados

Además, dentro de la campaña de control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que la Policía Local de Elda está realizando en las últimas semanas, los agentes han inmovilizado durante los últimos días cuatro patinetes eléctricos y han sancionado a sus conductores por carecer de seguro obligatorio y documentación o por haber sido manipulados para incrementar su rendimiento.

Un control de la Policía Local a motocicletas y ciclomotores en Elda / INFORMACIÓN

De los cuatro patinetes inmovilizados, tres carecían de matrícula, registro y seguro obligatorio, y uno de ellos además no era reglamentario al poder circular a 57 km/h. Todos los conductores, además, fueron sancionados por estas infracciones y, en otro caso, por circular con dos ocupantes. También fue sancionado el conductor de un patinete por circular a más de 25 km/h.

Hasta 6.000 euros de multa

Según la ordenanza municipal, es una falta leve circular con los vehículos produciendo ruido por encima de lo establecido en menos de 6 dB(A), con una cuantía de 60 a 600 euros; y grave circular con los vehículos produciendo ruido por encima de lo establecido en más de 6 dB(A), de 601 a 6.000 euros.

Finalmente, en uno de los controles de tráfico realizados durante el pasado fin de semana fue sancionado el conductor de un furgón por carecer de seguro obligatorio y no haber pasado la ITV. El vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito.

Vandalismo

Por otra parte, agentes de la Policía Local acudieron la semana pasada al parque situado frente a la ermita de San Antón tras recibir un aviso en el que se alertaba de la presencia de un grupo de menores que estaba causando desperfectos.

Cuando llegaron los efectivos pudieron comprobar que, efectivamente, un grupo de chicos estaba arrancando césped, por lo que procedieron a contactar con sus progenitores para formalizar las correspondientes denuncias administrativas por los hechos ocurridos.