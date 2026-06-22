Monforte se opone al paso de la línea eléctrica de las macroplantas solares de Novelda y Aspe

Monforte del Cid se opone al tendido eléctrico que prevén dos macroplantas que se tramitan en la comarca. El Ayuntamiento ha presentado alegaciones a los proyectos fotovoltaicos La Balsa y La Cascada, promovidos entre los términos municipales de Novelda y Aspe, al considerar que la línea de evacuación prevista para transportar la energía hasta la subestación de Agost genera afecciones sobre terrenos agrícolas, viñedos en producción y espacios de alto valor paisajístico del municipio.

Aunque las macroplantas solares no se ubican en suelo monfortino, la infraestructura de evacuación proyectada sí atraviesa terrenos agrícolas del municipio mediante torres eléctricas y líneas aéreas de alta tensión. El Consistorio considera que el trazado planteado no justifica adecuadamente su paso por Monforte del Cid ni acredita que se haya optado por la alternativa de menor impacto ambiental y territorial, tal y como exige la legislación vigente, según ha explicado este lunes el Ayuntamiento.

Una planta solar en la provincia de Alicante, en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Las alegaciones han sido formalizadas tras varias semanas de trabajo técnico y jurídico desde que ambos proyectos fueron sometidos a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 11 de mayo.

Objeciones

Así, entre las alegaciones presentadas destacan varios aspectos. Por una parte la afección a terrenos agrícolas y viñedos, ya que el Ayuntamiento advierte de que las torres previstas ocuparían parcialmente parcelas agrícolas y viñedos actualmente en producción, "afectando a cultivos tradicionales que forman parte de la identidad económica y paisajística del valle del Vinalopó".

También advierte de falta de alternativas y ausencia de soterramiento. El Consistorio señala que "entre las principales objeciones planteadas figura la falta de un análisis suficiente de alternativas". El Consistorio recuerda que el artículo 35 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, exige estudiar alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, "circunstancia que considera que no queda debidamente acreditada en la documentación presentada".

Así mismo, el Ayuntamiento señala que "el proyecto descarta el soterramiento sin aportar una justificación suficiente". Además, recuerda que "el Catálogo de Protección, sección Paisaje, cuya aprobación inicial se produjo en marzo de este año en el pleno municipal, establece la prohibición de utilizar líneas aéreas en el término municipal".

Plantación de uva de mesa en la comarca del Medio Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

Por ello, el Consistorio solicita que cualquier tramo que discurra por el término municipal de Monforte del Cid se ejecute íntegramente mediante trazado soterrado.

Impacto sobre espacios de valor paisajístico

Además, parte del trazado discurre por unidades incluidas en el Catálogo de Protección, sección Paisaje, de Monforte del Cid, entre ellas Río Vinalopó-Rambla de Orito y Piletas, y Pozoblanco-Llanos del Cid, considerados espacios de elevado valor territorial y paisajístico.

Las alegaciones también ponen de manifiesto la afección visual que la infraestructura generaría sobre recursos paisajísticos de relevancia, como el entorno de la estación de ferrocarril de Monforte del Cid, situada a menos de 500 metros de algunos de los apoyos proyectados.

Evaluación conjunta de todas las infraestructuras

El Ayuntamiento reclama que se analice el proyecto de forma conjunta y advierte de una práctica frecuente en el desarrollo de grandes instalaciones energéticas: la división de actuaciones vinculadas en distintos expedientes administrativos. Según el consistorio, esta fórmula dificulta obtener una visión global del impacto real que generan sobre el territorio.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Monforte del Cid solicita un pronunciamiento desfavorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respecto al trazado planteado en el municipio y reclama que se estudien alternativas que eviten el paso de esta infraestructura por su término municipal o minimicen de forma significativa sus afecciones.