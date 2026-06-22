El olmo protegido que tiene las horas contadas en Villena

La Concejalía de Medio Ambiente de Villena ha adoptado medidas de seguridad sobre uno de los olmos situados en la avenida Constitución tras la fractura de una rama de gran tamaño registrada recientemente, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El incidente, que ha provocado el corte de uno de los carriles de circulación de la avenida y ha impedido el tránsito de vehículos por la zona afectada temporalmente, ha requerido de la intervención del servicio de bomberos para retirar la rama y garantizar la seguridad tanto de los usuarios de la vía pública como de los inmuebles próximos.

Trabajos de retirada de la rama rota / INFORMACIÓN

Tras la evaluación técnica realizada, se ha constatado que el ejemplar presenta una herida de importantes dimensiones en el tronco, agravada por la pérdida de una parte significativa de su copa como consecuencia de la fractura.

La prioridad es prevenir cualquier riesgo que pueda ocasionar daños materiales y, especialmente, poner en peligro la integridad de las personas Francisco Iniesta — Concejal de Medio Ambiente de Villena

Ante las posibles afecciones estructurales derivadas de este daño, que podrían comprometer la seguridad de la vivienda colindante y de la propia vía pública, y atendiendo exclusivamente a criterios de seguridad, la concejalía de Medio Ambiente procederá a la descatalogación y posterior tala del ejemplar.

Francisco Iniesta, edil de Medio Ambiente, ha lamentado la pérdida de este árbol, pero ha recalcado que “la prioridad es prevenir cualquier riesgo que pueda ocasionar daños materiales y, especialmente, poner en peligro la integridad de las personas”.