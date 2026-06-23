Aspe cierra filas contra las macroplantas fotovoltaicas previstas en su término municipal

El Ayuntamiento de Aspe ha escenificado su rechazo unánime a la instalación de macroplantas fotovoltaicas proyectadas en el término municipal. Los cinco grupos políticos con representación en el consistorio -Izquierda Unida, PP, PSOE, Vox y Ciudadanos- han alcanzado un consenso para oponerse de forma coordinada a este tipo de macroinstalaciones, al considerar prioritario proteger el territorio, la actividad agrícola y el medioambiente local.

La preocupación municipal surgió a principios de mes, cuando el Ayuntamiento recibió la documentación relativa al proyecto, su tramitación y el correspondiente periodo de alegaciones. La actuación prevista afecta a una parcela situada en el Collado del Chillón, en la cuenca alta de una vaguada que desemboca en la rambla Honda.

Tras un análisis técnico inicial, los servicios municipales detectaron que el proyecto no respetaría los 30 metros de separación respecto al suelo forestal exigidos por el anexo IX del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje para la prevención de incendios.

Ante la inquietud generada entre los vecinos, el equipo de gobierno (Izquierda Unida) y los grupos de la oposición activaron los mecanismos de urgencia. El 4 de junio se celebró una Comisión de Territorio en la que se acordó una hoja de ruta conjunta. Como primera medida, el Ayuntamiento encargó a su consultora medioambiental la elaboración de las alegaciones correspondientes, fundamentadas en los riesgos de incendio detectados.

Según trasladan desde el Ayuntamiento, "el efecto de estas macroplantas es depredador para el campo y el medioambiente de nuestro pueblo. No estamos en contra de la energía limpia, pero exigimos que se implante de forma ordenada, con control municipal y respetando el entorno".

Alternativas

En este sentido, defienden que se impulsen alternativas como la instalación de paneles solares en viviendas y cubiertas industriales, evitando la ocupación de suelo rústico y el impacto sobre un sector agrícola que consideran fundamental para el empleo y la economía de la comarca.

El Ayuntamiento recuerda que ya había previsto la posibilidad de una proliferación de este tipo de proyectos, observada en municipios vecinos, y que por ello incorporó medidas específicas de regulación en la Modificación 24 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Entre las condiciones establecidas figura la autorización de plantas solares únicamente en suelo clasificado como común agropecuario; la prohibición de su instalación en zonas protegidas de alto valor agrícola, cultural o natural, como la Huerta Mayor y el paraje de los Algezares; la obligación de soterrar las líneas de interconexión para reducir el impacto visual y paisajístico; y la fijación de una distancia mínima de 500 metros respecto a núcleos urbanos y zonas habitadas.

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La normativa municipal también establece que las instalaciones deberán respetar una distancia equivalente a dos veces la altura de las líneas respecto a las vías de comunicación y mantener un retranqueo mínimo de 25 metros con relación a los linderos de las parcelas. Por último, el Ayuntamiento de Aspe ha reiterado su apoyo a los agricultores y a las asociaciones agrarias del municipio, y ha expresado su confianza en que el rechazo a este proyecto sea compartido por el resto de municipios de la comarca. La corporación considera, además, que la iniciativa carece actualmente de viabilidad económica real.