Aspe se topa con un zorro negro, una rareza genética casi inédita en España

Un ejemplar de zorro negro ha sido avistado este mes de junio en el término municipal de Aspe gracias a una cámara de fototrampeo instalada en una zona de montaña. La imagen ha despertado el interés de naturalistas y aficionados a la fauna silvestre por tratarse de un fenómeno muy poco frecuente en la Península Ibérica, donde la inmensa mayoría de los zorros presentan el característico pelaje rojizo.

Los responsables del hallazgo, los fotógrafos naturalistas y aficionados a la fauna silvestre Francisco Rafael Martínez Perea y José Vicente Verdú Botella, explican que no se trata de una especie diferente ni de un animal exótico, sino de un zorro común afectado por melanismo, una mutación genética que provoca una coloración oscura del pelaje.

Otra imagen del zorro negro avistado en Aspe. / Francisco Rafael Martínez Perea y de José Vicente Verdú Botella

Según detallan, el ejemplar fue detectado en solitario y no se observó la presencia de una posible pareja. El avistamiento ha sido difundido a través de un vídeo grabado mediante fototrampeo, una técnica que permite registrar la presencia de animales salvajes sin interferir en su comportamiento natural.

Una rareza en la naturaleza

La presencia de zorros negros es extremadamente escasa en España. De hecho, los antecedentes más conocidos en la provincia de Alicante se sitúan en la sierra de Mariola, donde en 2012 se documentaron ocho ejemplares de esta singular variedad.

Aquel hallazgo dio pie a una investigación desarrollada por la Universidad de Alicante (UA), que concluyó que estos animales no constituyen una especie distinta ni una raza diferenciada, sino simplemente una variante cromática del zorro común originada por una mutación genética.

La UA realizó un estudio comparando el pelaje de ejemplares negros y rojizos

El estudio fue dirigido por el investigador de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la UA Antonio Belda, con la colaboración del genético molecular y bioinformático Eduardo Larriba. Los trabajos permitieron analizar muestras biológicas de ejemplares de pelaje negro y rojizo para comparar su estructura genética.

Las conclusiones fueron claras: ambos presentan una composición genética prácticamente idéntica y la diferencia radica en una alteración asociada a la tonalidad externa del animal. En palabras de Belda, se trata de "un pequeño cambio genético en la secuencia de ADN que codifica el color del pelo".

En la sierra de Mariola

La investigación realizada en la sierra de Mariola apuntó a que el origen de esta coloración oscura responde a una mutación espontánea. Los investigadores descartaron que estuviera relacionada con factores contaminantes o alteraciones provocadas por residuos tóxicos, dado el elevado grado de conservación ambiental de la zona donde fueron detectados los ejemplares.

Además, los estudios revelaron una curiosidad ecológica: los zorros negros aparecían únicamente en las áreas de mayor protección y mejor conservadas del parque natural, mientras que los zorros rojizos ocupaban también espacios rurales y zonas con mayor presencia humana.

Uno de los ejemplares de zorro, en una imagen cedida por la Universidad de Alicante / EFE

El descubrimiento de los primeros ejemplares negros se produjo de manera fortuita durante un trabajo previo iniciado por Belda en 2009 para estudiar los mamíferos carnívoros de la sierra de Mariola. Para ello, los investigadores dividieron las más de 17.000 hectáreas del espacio natural en 64 cuadrículas y colocaron cámaras de fototrampeo sensibles al movimiento. Fue entonces cuando apareció por sorpresa un zorro de pelaje completamente negro.

Con el paso de los años, los investigadores llegaron a detectar ocho ejemplares de esta variedad en la sierra alicantina, una cifra que convirtió el hallazgo en uno de los registros más singulares de fauna silvestre realizados en España.

Un nuevo registro en la provincia

El avistamiento registrado ahora en Aspe vuelve a poner el foco sobre una de las variantes más llamativas del zorro común. Aunque el melanismo está documentado en otras partes del mundo, su presencia en la península ibérica es excepcional y cada nuevo registro aporta información de interés para el seguimiento de la fauna silvestre.

La grabación obtenida este mes de junio supone además una valiosa evidencia gráfica para naturalistas e investigadores, al confirmar la presencia de un ejemplar melanístico fuera del área donde se habían concentrado los registros más conocidos de la provincia.

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Por el momento,el zorro negro de Aspe se suma a una lista muy reducida de observaciones de este tipo en Alicante, convirtiéndose en uno de los hallazgos faunísticos más llamativos de los últimos años en la comarca del Medio Vinalopó y, por ende, en la provincia.