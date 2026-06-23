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Atasco en la A-31 a su paso por Petrer por un accidente

El alcance entre dos vehículos ha provocado esta mañana un kilómetro de retenciones y el corte del carril derecho en sentido Albacete

La imagen del alcance captada por una cámara de la DGT.

La imagen del alcance captada por una cámara de la DGT. / DGT

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Un accidente por alcance ha complicado en la mañana de este martes la circulación en la A-31, a la altura de Petrer, en sentido Albacete.

El incidente se ha registrado alrededor de las ocho y media en el kilómetro 203 y ha obligado a cortar el carril derecho, lo que ha provocado alrededor de un kilómetro de retenciones.

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Se recomienda circular con precaución por la zona y atender la señalización, aunque la DGT ha comunicado que la situación se había normalizado a las 09.44 horas.

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