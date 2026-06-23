Novelda tramita 3.208 alegaciones contra los proyectos fotovoltaicos en el paraje de La Horna

El Ayuntamiento de Novelda ha tramitado un total de 3.208 alegaciones contra los proyectos de las plantas fotovoltaicas La Balsa y La Cascada, en el paraje de La Horna, una cifra a la que todavía habrá que sumar las alegaciones que se hayan podido presentar directamente de forma telemática ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha valorado muy positivamente estos datos, que considera una "muestra inequívoca" del rechazo social que generan ambos proyectos en el municipio. En este sentido ha asegurado que "esta cifra habla muy a las claras del total rechazo del pueblo de Novelda a este proyecto" y ha agradecido la implicación demostrada por la ciudadanía durante todo el proceso de presentación de alegaciones.

Martínez también ha querido reconocer el trabajo realizado por los trabajadores y trabajadoras de los diferentes departamentos municipales implicados en el procedimiento de tramitación y registro de las alegaciones, desde la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) hasta las áreas de Urbanismo y Secretaría, así como la labor desarrollada por los servicios técnicos municipales y la colaboración mantenida durante todo el proceso con la Asociación de Afectados Plantas Solares de La Horna.

El alcalde ha señalado que la tramitación de estas alegaciones constituye únicamente el primer paso de un procedimiento administrativo complejo y ha recordado que "estamos ante una carrera de fondo que puede prolongarse entre tres y cinco años". Por ello ha apelado a la "unidad de acción" entre Ayuntamiento, colectivos afectados, partidos políticos y ciudadanía porque, según ha afirmado, "es la línea que tenemos que seguir para luchar contra esta aberración".

El alcalde ha recordado que, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana, el consistorio puso todos los recursos técnicos y humanos a su alcance para asesorar a los vecinos afectados, elaborar un modelo de alegaciones basado en los informes técnicos municipales desfavorables, reforzó la atención administrativa en la OMAC y habilitó diferentes puntos de información y recogida de alegaciones, entre ellos el instalado durante dos jornadas en el Mercado de Abastos.

"Este proyecto se puede tumbar"

Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene una estrecha colaboración con la Asociación de Afectados de Plantas Solares de La Horna, coordinando actuaciones e intercambiando información con el objetivo común de trasladar a la administración competente el rechazo social, técnico y territorial que generan ambos proyectos.

Fran Martínez ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá trabajando para impedir que las macroplantas fotovoltaicas salgan adelante y ha avanzado que ya se han solicitado reuniones tanto con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como con la empresa promotora de las instalaciones.

Asimismo se ha mostrado "profundamente convencido de que este proyecto se puede tumbar con unidad, y con ese objetivo vamos a seguir trabajando", reiterando el compromiso municipal de utilizar todos los recursos administrativos y legales a su alcance para defender los intereses de Novelda.

Rechazo frontal

La oposición municipal a los proyectos La Balsa y La Cascada, que prevén ocupar cerca de 340 hectáreas de terreno y que afectarían a suelo agrícola productivo, viviendas, caminos rurales y espacios de elevado valor paisajístico, se sustenta en los informes técnicos elaborados por los diferentes departamentos municipales, documentos que consideran que ambas actuaciones provocan importantes afecciones territoriales, urbanísticas, paisajísticas, ambientales y socioeconómicas.

Entre los principales motivos del rechazo destacan la incompatibilidad urbanística de parte de las actuaciones previstas por afectar a suelo protegido, la saturación que sufriría el término municipal por la concentración de instalaciones de generación energética, el importante impacto visual y paisajístico derivado tanto de las plantas como de sus infraestructuras de evacuación y la afección directa sobre cientos de hectáreas de suelo agrícola actualmente en producción.

El proyecto

Los proyectos fotovoltaicos La Balsa y La Cascada contemplan la instalación de dos macroplantas solares con una potencia conjunta de 115,4 megavatios y una ocupación aproximada de 339 hectáreas de terreno distribuidas entre los términos municipales de Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost.

Noticias relacionadas

La planta La Balsa prevé una potencia instalada de 51 MW y una superficie vallada de 152,76 hectáreas íntegramente en el término municipal de Novelda, mientras que La Cascada proyecta una potencia de 64,4 MW y una ocupación de 186,57 hectáreas repartidas entre Novelda y Aspe.