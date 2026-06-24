Músicas, migrantes y mujeres: Elda estrena una velada con tres bandas femeninas de proyección internacional

Elda se convertirá este sábado en un punto de encuentro para la diversidad cultural con la celebración de la primera Velada de Músicas Migrantes, un nuevo festival gratuito que reunirá en la Plaza de Arriba a tres formaciones integradas mayoritariamente por mujeres procedentes de distintos países y continentes. Las propuestas ofrecen un amplio abanico de estilos musicales y centran su mensaje en luchar contra los estereotipos y el machismo de la sociedad.

La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural Somos Anti Xenofobia, que este año cumple 21 años de activismo sociocultural, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elda. El evento arrancará a las 19:30 horas y nace con vocación de continuidad para consolidarse como una cita estival en la ciudad.

El objetivo del festival es poner en valor el mestizaje cultural que aportan las personas migrantes a las ciudades a través de la música, creando un espacio de convivencia y celebración de la diversidad. Sobre el escenario se darán cita artistas de diferentes orígenes que fusionan estilos, tradiciones y experiencias vitales.

Cartel y vuelta de Somos Anti Xenofobia

El cartel estará encabezado por Ketekalles, una banda femenina creada en Barcelona hace una década y con una destacada trayectoria internacional. Formada por integrantes procedentes de Argentina, Cataluña, Chile y Venezuela, su propuesta mezcla géneros como el rap, el rock y la rumba. La actuación en Elda será la única parada en la provincia de Alicante dentro de una gira europea que también recorrerá países como Alemania, Francia y la República Checa.

Junto a ellas actuará Amazonians, grupo afincado en Valencia e integrado exclusivamente por mujeres. Su música se inspira en los ritmos jamaicanos del reggae y tiene como eje la reivindicación del talento femenino y la lucha contra los estereotipos de género. La formación destaca por la presencia de la cantante sudafricana Ndumi Black Ninja, acompañada por músicos con raíces en Italia, Chile y España.

Completa el cartel Las Forasteritas, una banda radicada en Barcelona y formada principalmente por mujeres peruanas, junto a artistas procedentes de Chile. Su propuesta combina sonidos andinos con una energía festiva y reivindicativa que ellas mismas definen como una mezcla de “fiesta y resistencia”.

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La cita supondrá además el regreso de Somos Anti Xenofobia a Elda una década después de su última actividad en la ciudad, reforzando su apuesta por la cultura como herramienta de convivencia, inclusión y diálogo intercultural.