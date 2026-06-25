Cerca de una treintena de comercios del casco histórico de Elda solicitan las ayudas de hasta 4.000 euros

Un total de 27 establecimientos del centro histórico de Elda han presentado formalmente su solicitud para acogerse a la convocatoria de ayudas económicas de hasta 4.000 euros impulsada por el Ayuntamiento de Elda con el objetivo de impulsar su modernización y consolidación.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo principal apoyar a los comercios tradicionales del casco antiguo que se hayan podido ver afectados por las obras de reurbanización del centro Histórico, ayudándoles a mantener su competitividad, mejorar su atractivo y consolidar su actividad económica en la ciudad.

A diferencia de los fondos destinados a la apertura de nuevos comercios, estas ayudas están específicamente diseñadas para los negocios que ya levantan la persiana día a día y que necesitan un impulso para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

Los comercios beneficiarios podrán destinar la subvención a financiar gastos corrientes y de mejora, tales como cuotas mensuales de local, agua, energía, telefonía e Internet, cuotas de autónomos, nóminas y seguros sociales, contratos de seguridad, mantenimiento de equipos y primas de seguros, gastos de consultoría, pequeñas obras de reparación, acondicionamiento y decoración del local.

Hay que recordar que los comercios que se han podido acoger a las ayudas de hasta 4.000 euros se ubican en las siguientes calles: Ortega y Gasset, Magdalena Maestre, Nueva, Colón, Plaza Constitución, La Purísima, Santa Ana, Los Giles, La Iglesia, San Francisco, Francisco La Liga, Gonzalo Maestre (entre El Huerto y La Purísima), Cardenal Cisneros (entre C. Cisneros y La Purísima), Antonio Maura (entre calle Nueva y Lolita Miralles Esteve).

La concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha explicado que "la valoración que hacemos a la respuesta de los comerciantes es muy positiva, ya que cerca demuestra el espíritu de superación y las ganas de seguir creciendo de nuestro comercio de proximidad. El centro histórico es el corazón de Elda, y mantenerlo vivo y moderno es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno".

Subvenciones para nuevos comercios

Con el plazo de presentación ya cerrado, los técnicos municipales evaluarán durante las próximas semanas toda la documentación para proceder a la baremación y posterior abono de las ayudas a la mayor brevedad posible.

Hay que recordar que, además de esta línea de ayudas, el Ayuntamiento de Elda también ha puesto en marcha una línea de subvenciones destinada a impulsar la apertura de nuevos comercios. En el caso de la línea para nuevos comercios, la cuantía asciende, con carácter general, al 100 % del gasto solicitado con un máximo de 20.000 euros. Además, en el caso de comercios dedicados al sector del calzado, marroquinería o similares, se incrementará el importe máximo hasta los 30.000 euros.

Noticias relacionadas

El plazo para la solicitud de estas ayudas está abierto hasta el 31 de octubre. Las calles en las que deben ubicarse los comercios nuevos son, además de la calle Dahellos, las que se encuentran dentro del perímetro delimitado por las calles Ortega y Gasset, Luis Buñuel, Novo Hamburgo, Natalia Tendero, Lamberto Amat, Paquito Vera y Jardines. Los locales para los que se solicita la ayuda deben estar abiertos al público y ubicados en planta baja con acceso directo desde la vía pública.