Esquerra Unida lleva al Congreso los macroproyectos solares de La Horna

Esquerra Unida ha trasladado al Congreso de los Diputados su preocupación por los macroproyectos solares «La Balsa» y «La Cascada», promovidos por Chopo Desarrollos España S.L. en el paraje de La Horna, y que afectan a los términos municipales de Aspe, Novelda y Monforte del Cid.

La iniciativa ha sido registrada a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar por su portavoz, Enrique Santiago, y el diputado Nahuel González. En total, se han presentado 66 preguntas escritas al Gobierno y 23 solicitudes de documentación, lo que suma 89 requerimientos formales relacionados con la tramitación de ambos proyectos.

Desde Esquerra Unida sostienen que el alcance de estas instalaciones trasciende el ámbito municipal y afecta al conjunto del Medio Vinalopó por su incidencia sobre el territorio, el paisaje agrario, los cauces, la red de caminos y las infraestructuras energéticas.

Petición de explicaciones al Gobierno

Las preguntas registradas en el Congreso solicitan al Ejecutivo que detalle el estado de tramitación de los expedientes «La Balsa» y «La Cascada», así como si la documentación necesaria para emitir la Declaración de Impacto Ambiental está completa.

También reclaman información sobre los informes sectoriales pendientes, la respuesta a las alegaciones presentadas durante la fase de información pública y la compatibilidad urbanística de los proyectos.

Entre otras cuestiones, Esquerra Unida pide aclaraciones sobre la afección al suelo no urbanizable, el cumplimiento de los límites de ocupación del territorio, el impacto sobre el paisaje agrario de viñedos, los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las posibles servidumbres aeronáuticas, las garantías económicas exigidas al promotor y la suficiencia de los planes de desmantelamiento previstos al final de la vida útil de las instalaciones.

Solicitud de expedientes e informes

Junto a las preguntas parlamentarias, Sumar ha registrado una petición formal para acceder a la documentación relacionada con ambos proyectos. La solicitud incluye copia íntegra de los expedientes administrativos, las alegaciones presentadas por particulares y entidades, los informes urbanísticos de los ayuntamientos afectados y la documentación vinculada al Plan General Estructural de Novelda.

Asimismo, se reclama información sobre las matrices parcelarias, los informes de paisaje, cauces y corredores ecológicos, la evacuación eléctrica compartida, la solvencia económica de la empresa promotora, las garantías financieras aportadas y las previsiones para el desmantelamiento de las instalaciones.

La evacuación eléctrica, en el centro del debate

Uno de los aspectos sobre los que pone el foco Esquerra Unida es la infraestructura de evacuación de la energía generada por las plantas fotovoltaicas. Según la formación, los proyectos «La Balsa» y «La Cascada» comparten parte de sus infraestructuras con las subestaciones SET Colectora Agost y SET El Cantalar, además de estar vinculados al proyecto «El Horizonte».

Por este motivo, consideran que la evaluación de los proyectos debe realizarse de forma coordinada, al entender que la afección territorial no se limita a las plantas solares, sino que también alcanza a líneas de alta tensión, subestaciones, caminos, zanjas, apoyos y servidumbres asociadas.

"Renovables sí, pero no así"

Esquerra Unida insiste en que su posición no es contraria a las energías renovables, sino al modelo de implantación de grandes plantas fotovoltaicas cuando, a su juicio, puede comprometer suelo agrícola, paisaje y equilibrio territorial.

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La formación defiende una transición energética basada en la planificación pública, la participación ciudadana y las garantías ambientales, y reclama que cualquier decisión sobre los proyectos tenga en cuenta sus efectos sobre el conjunto del Medio Vinalopó.