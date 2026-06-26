Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Villena por prevaricación tras coincidir una procesión con un concierto

La asociación Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Villena contra el alcalde, Fulgencio Cerdán (PSOE), al que acusa de un presunto delito de prevaricación por la coincidencia en el tiempo y el espacio de una procesión religiosa y un concierto.

Los hechos se remontan al pasado 27 de marzo, Viernes de Dolores, cuando se celebraba el traslado procesional del Cristo de la Columna, un recorrido de unos 300 metros entre la iglesia de Santa María y Santiago. De forma simultánea, en la Plaza Mayor tenía lugar un concierto de la artista Lapili, dentro del denominado Estigma Festival.

Según recoge la denuncia, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Villena contaba con autorización para celebrar el traslado, cuyo itinerario discurría por el centro histórico. Sin embargo, el Ayuntamiento tenía programado para la misma tarde el concierto, que seguía en desarrollo cuando comenzó la procesión.

Abogados Cristianos sostiene que esta coincidencia provocó un “evidente solapamiento acústico”, al transcurrir parte del recorrido por calles próximas a la Plaza Mayor. La entidad considera que el alcalde “conocía perfectamente la incompatibilidad” entre ambos actos y las molestias derivadas, ya que, según afirma, asumió personalmente la elaboración de informes municipales al respecto.

Informe municipal

La organización también señala que solicitó formalmente la revisión y nulidad de las autorizaciones concedidas, petición que fue rechazada por el Ayuntamiento en un pleno.

El Ayuntamiento se basó entonces en un informe jurídico municipal concluye que no existió ninguna vulneración del derecho a la libertad religiosa y que ambos actos pudieron desarrollarse "con normalidad". Según el documento, la coincidencia "no fue espacial" en sentido estricto, ya que la calle Teniente Hernández Menor -por donde discurría la procesión- se sitúa en un lateral elevado respecto a la Plaza Mayor, donde terminaba el concierto.

El informe sostiene además que "en ningún momento se interrumpió la procesión ni se generó ninguna incidencia en el normal transcurso de la misma", y añade que tampoco se ha acreditado que el nivel de ruido alcanzara niveles "ensordecedores".

Pese a ello, a juicio de la asociación, reviste "especial gravedad" que se autorizara un acto religioso "caracterizado por el recogimiento y el silencio" junto a un espectáculo musical.

Por todo ello, Abogados Cristianos ha solicitado al juzgado la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos y plantea, entre otras medidas, la citación del alcalde en calidad de investigado.

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La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha defendido que "las administraciones tienen la obligación de proteger la libertad religiosa, no de obstaculizarla", y ha añadido que cuando una institución pública es advertida de una irregularidad y decide mantenerla, "debe ser investigada por la justicia".