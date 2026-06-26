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La previsión de Olcina para el fin de semana en Alicante: "Noches tropicales en la costa y sensación intensa de bochorno"

El director del Laboratorio de Climatología de la UA advierte de un nuevo repunte de temperaturas a partir del miércoles con la entrada de aire sahariano

El tiempo del fin de semana en Alicante: se superarán los 30 grados en toda la provincia

El tiempo del fin de semana en Alicante: se superarán los 30 grados en toda la provincia

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Calor, pero menos intenso. El tiempo en la provincia de Alicante seguirá siendo plenamente veraniego durante el fin de semana, aunque con un ligero alivio térmico respecto a los días más intensos registrados durante las Hogueras. Así lo explica el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, quien señala que "sigue el tiempo caluroso típico de verano pero no tan caluroso como estos días pasados de Hogueras", destacando además que "se ha notado un ligero descenso de las temperaturas".

De cara al sábado, las previsiones apuntan a valores elevados, especialmente en el interior, donde se alcanzarán máximas de hasta 36 grados en Villena. En localidades como Elda y Alcoy se esperan 34 grados, mientras que Orihuela llegará a los 33. En la franja litoral, los termómetros serán algo más contenidos: 32 grados en Elche, 31 en Xixona, 30 en la ciudad de Alicante, 29 en Torrevieja y 28 en Benidorm.

Calor por el día en el interior, más fresco por la noche

Olcina subraya que esta diferencia es habitual: "Es normal que en el interior se registren esos 36 grados, en la costa estaremos a 31". Sin embargo, advierte de que el alivio térmico será más notable durante la noche en zonas interiores que en el litoral.

La playa del Postiguet abarrotada este caluroso martes 2 de junio

La playa del Postiguet abarrotada este junio. / Rafa Arjones

En cuanto a las mínimas, el descenso nocturno permitirá un descanso más llevadero en el interior, con valores que bajarán hasta los 16 grados en Villena. También se esperan 18 grados en Xixona y 19 en Alcoy y Orihuela. En cambio, en la costa persistirán las llamadas noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 o 21 grados en municipios como Elche, Alicante, Benidorm, Dénia y Torrevieja.

Persisten las noches tropicales en la costa

Según explica el climatólogo, "las noches en el interior serán más soportables con 18 grados, sin embargo en la costa seguirán las noches calurosas, tropicales, de 21 grados", una situación que se ve agravada por la humedad. "Esa sensación intensa de bochorno" se debe, apunta, a que "hay mucha humedad relativa en las ciudades de la costa de la provincia".

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Noches tropicales por el calor. / INFORMACIÓN

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coinciden en señalar un fin de semana estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones, acompañado de temperaturas propias de la época estival y vientos flojos variables.

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No obstante, este respiro térmico será temporal. Olcina advierte de que "parece que repuntará el calor a partir del miércoles con una oleada de aire sahariano". Aunque matiza que "no parece tan intensa como la última", sí anticipa que "subirán de nuevo las temperaturas", lo que devolverá valores más extremos a la provincia en la próxima semana.

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