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Desalojada una nave industrial por un incendio en Villena

Algunos trabajadores de una fábrica contigua han sufrido intoxicaciones por inhalación de humo

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en una imagen de archivo

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

Los bomberos del Consorcio Provincial se han movilizado por un incendio en una nave industrial de Villena que ha obligado a desalojar a todos los empleados de esta planta, registrándose algunas posibles intoxicaciones por inhalación de humo.

El aviso se ha recibido a las 17:24 horas por un fuego en una nave de la calle 7 del polígono Industrial Rubial, que ha quedado controlado a las 17:50 horas aunque seguían trabajando en la zona.

Desde el Consorcio Provincial han explicado que se ha realizado una evacuación total de los empleados, señalando que al parecer algunos trabajadores de una nave contigua han sido atendidos por sanitarios debido a intoxicación por humo.

Al lugar de los hechos se han desplazado dos unidades de mando jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada, tres bombas rurales pesadas, un furgón de transporte de personal, con un total de un sargento, dos cabos y diez bomberos de los parques de Villena, Elda, Cocentaina, San Vicente y del retén itinerante del Vinalopó. Además también ha colaborado una bomba nodriza pesada del parque de Ontinyent, fruto del convenio de colaboración de zonas limítrofes.

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A las 18:00 horas solo quedaban tres dotaciones tras quedar bajo control el siniestro, según han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

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