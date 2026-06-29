Estos son los ganadores de los Premios de Investigación José María Soler de Villena

El jurado de los Premios de Investigación José María Soler 2026 ha dado a conocer a los ganadores de la edición de este año. En la modalidad de Arqueología ha recaído en "Los patrones de asentamiento en el III milenio A.C. entre el Júcar y el Segura", de Pedro José Saura Gil. Mientras que "I Internacional en España: caso de estudio Villena", de Miguel Olmos Iñíguez, ha logrado el premio en la modalidad Científica y Humanística.

Ambos trabajos serán publicados por la Fundación José María Soler y formarán parte del intercambio bibliográfico que esta realiza con otras entidades de carácter nacional e internacional, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Estos galardones son un compromiso excepcional con la investigación y ayudan a preservar la identidad cultural de nuestra comunidad María Server — Concejal de Cultura de Villena

Los principales objetivos que cumple la fundación con estos reconocimientos son “la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico, documental, audiovisual y musical legado de José María Soler, con los que promover y ampliar el conocimiento del mismo, a través de actividades que permitan su estudio, difusión y debate sobre la ciudad de Villena, su entorno, así como la Comunitat Valenciana y todo el arco mediterráneo en sus aspectos culturales, históricos y socio-económicos”, ha destacado Loli Fenor, directora de la Fundación.

Iniciación

Los premios a la Iniciación a la Investigación han sido los siguientes: modalidad A, para estudiantes de 1º y 2º de ESO para "Crónicas del anuncio: orígenes de la publicidad en Villena" de Pedro Berbegal Zapater de 2º de ESO, del colegio Nuestra Señora de los Dolores. Se le otorgarán 400 euros y un diploma.

En la modalidad B, para el estudiantado de 3º y 4º de la ESO y Ciclos Formativos de grado medio, el ganador ha sido el trabajo "El túnel: memoria viva de la Cultura de Villena" del autor Guillermo Pérez Vergara de 4º ESO del colegio La Encarnación. Su premio es 450 euros y diploma.

Estos premios cumplen una doble función: la difusión y el conocimiento de nuestro patrimonio, y, por lo tanto, de Villena Loli Fenor — Directora de la Fundación José María Soler

La modalidad C, para Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior ha recaído en el trabajo "Francisco Mombuy, la excepción que confirma la regla", de Juan Amado Martínez López, de 1º de Bachillerato en el IES Navarro Santafé. Se le otorgarán 500 euros y un diploma.

Compromiso

La concejala de Cultura, María Server, ha destacado que estos galardones son un “compromiso excepcional con la investigación y ayudan a preservar la identidad cultural de nuestra comunidad. Quiero felicitar a los ganadores por sus grandes trabajos, agradecer la participación a todos los que se han presentado y animo a seguir participando en próximas ediciones”.

Loli Fenor, directora de la Fundación José María Soler, ha anunciado que los premios se entregarán el 1 de diciembre y estarán disponibles en la web de la Fundación. La directora de la Fundación ha dado la enhorabuena a todos los premiados y les ha agradecido su participación en “estos premios que cumplen una doble función: la difusión y el conocimiento de nuestro patrimonio, y, por lo tanto, de Villena” ha finalizado Fenor.