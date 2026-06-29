Villena reclama 22 millones en inversiones a la Generalitat a través de 26 enmiendas a los presupuestos autonómicos

Villena reclama 22 millones para Villena en inversiones a la Generalitat. El alcalde Fulgencio Cerdán ha presentado este lunes junto a la diputada socialista en las Cortes Valencianas, Charo Navalón, las 26 enmiendas registradas al proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026. Una batería de propuestas que supondrían una inversión cercana a los 22 millones de euros para impulsar proyectos estratégicos para la ciudad y su entorno.

Durante la comparecencia, Cerdán ha explicado que las enmiendas responden a la necesidad de incorporar actuaciones que considera prioritarias para el desarrollo de Villena y que no cuentan con una dotación suficiente en el proyecto presupuestario presentado por el Consell.

Entre las principales propuestas destacan las actuaciones prioritarias en materia educativa, como la financiación para la construcción del CEIP Príncipe Don Juan Manuel, nuevas inversiones para el colegio Santa Teresa y recursos destinados tanto al funcionamiento del Conservatorio como a la futura construcción de unas nuevas instalaciones.

Las enmiendas también incluyen una partida de seis millones de euros para la construcción del nuevo pabellón polideportivo, un proyecto ya iniciado por el Ayuntamiento y considerado fundamental para ampliar las instalaciones deportivas municipales.

Ahora corresponde a los grupos que sustentan al Consell decidir si apuestan por incorporar estas inversiones, que responden a necesidades reales de Villena y contribuirían a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

En el ámbito de la Justicia, se solicita una subvención de 500.000 euros para la construcción de la nueva sede judicial, mientras que en Urbanismo se plantean ayudas para continuar la reurbanización de los barrios de La Morenica y La Constancia, además de una inversión destinada a la mejora de los accesos a la estación del AVE.

En materia de agricultura y desarrollo rural se reclama financiación para personal técnico y para la mejora de caminos rurales, mientras que en el ámbito económico se solicita apoyo para la construcción del nuevo Mercado Municipal.

Patrimonio y medio ambiente

El documento incorpora además iniciativas relacionadas con el patrimonio y el medio ambiente, como la tramitación del programa de paisaje de los viñedos dels Alforins, ayudas para dinamizar el Museo de Villena, financiación para impulsar la Ruta de los Castillos del Vinalopó, entre otros.

El conjunto de estas actuaciones asciende a cerca de 22 millones de euros, una inversión que, según ha señalado el alcalde, permitiría avanzar en proyectos largamente reivindicados por la ciudad.

Cerdán ha recordado además que, de haberse aceptado el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España, Villena podría disponer de alrededor de 23 millones de euros adicionales cada año, lo que permitiría afrontar buena parte de estas actuaciones con una mayor autonomía financiera.

"Esperamos que todas estas enmiendas sean atendidas. Ahora corresponde a los grupos que sustentan al Consell decidir si apuestan por incorporar estas inversiones, que responden a necesidades reales de Villena y contribuirían a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha afirmado el alcalde.

Por su parte, la diputada autonómica Charo Navalón ha realizado una valoración del proyecto de presupuestos de la Generalitat, señalando que las cuentas llegan con un calendario de ejecución muy ajustado, lo que, a su juicio, dificulta que puedan desarrollarse plenamente durante el ejercicio.

Caída de las inversiones en Alicante

Navalón ha explicado que el análisis realizado por el Grupo Socialista refleja una reducción de las inversiones previstas para la provincia de Alicante, así como un bajo nivel de ejecución de los presupuestos anteriores, circunstancia que, según ha indicado, afecta al desarrollo de proyectos y servicios públicos esenciales.

En este sentido, ha señalado que el problema no radica únicamente en las partidas consignadas, sino también en la capacidad de ejecutarlas, y ha defendido la necesidad de priorizar inversiones en ámbitos como la sanidad, la educación, las infraestructuras o la agricultura.

Asimismo, ha anunciado la presentación de diversas enmiendas de carácter autonómico vinculadas a la adaptación al cambio climático, entre ellas una línea específica para la climatización de centros educativos y sociosanitarios y otra destinada a apoyar a los ayuntamientos en la creación de refugios climáticos frente a los episodios de calor extremo.