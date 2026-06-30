Novelda inicia las obras que van a transformar la calle Daoiz y Velarde

El Ayuntamiento de Novelda ha iniciado las obras de reconversión en plataforma única de la calle Daoiz y Velarde, en el tramo comprendido entre las calles Mayor e Isaac Peral. Una actuación que forma parte del proyecto de implantación de vías de preferencia peatonal en el casco histórico del municipio, según ha informado este martes el Consistorio.

Los trabajos, que se han adjudicado por un importe de 340.000 euros, tienen un plazo de ejecución de tres meses. Y la concejala de Urbanismo, Isabel Miralles, y el concejal de Proximidad, Santi Sánchez, han visitado el inicio de una actuación que permitirá continuar avanzando en la transformación del casco antiguo hacia un espacio urbano más accesible y amable para peatones y residentes.

Miralles ha explicado que esta nueva intervención "continúa el proyecto de implantación de plataformas únicas que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años para mejorar la accesibilidad y la movilidad en el casco histórico", un proyecto que persigue convertir esta zona de la ciudad en un espacio de preferencia peatonal, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo la convivencia entre vehículos y peatones.

El concejal de Proximidad y la edil de Urbanismo en su visita este martes a la zona / INFORMACIÓN

La actuación contempla la creación de una plataforma única de fachada a fachada mediante pavimento de asfalto impreso, manteniendo la estética de las calles ya remodeladas, e incluye la renovación de la red de abastecimiento de agua potable, la sustitución del alcantarillado, la mejora de la evacuación de aguas pluviales, así como la modernización del alumbrado público con tecnología LED, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la reposición de la señalización horizontal y vertical.

Sin supresión de estacionamientos

La responsable de Urbanismo ha señalado que esta actuación, que no eliminará aparcamiento, "permitirá mejorar la accesibilidad de una calle que, por sus características y dimensiones, presentaba importantes dificultades para el tránsito peatonal", al tiempo que ha recordado que el objetivo municipal es seguir recuperando espacio público y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible.

Por su parte, el concejal de Proximidad ha pedido comprensión a vecinos por las molestias que puedan ocasionar las obras durante los próximos meses y ha asegurado que el Ayuntamiento mantendrá contacto permanente con los residentes para atender cualquier incidencia que pueda surgir durante la ejecución de los trabajos.

Santi Sánchez también ha recomendado a los propietarios de los inmuebles situados en la calle Daoiz y Velarde que documenten mediante fotografías el estado actual de las fachadas antes del desarrollo de la obra, una medida preventiva que facilitará la comprobación de cualquier posible incidencia.

Con la actuación en Daoiz y Velarde el Ayuntamiento da continuidad al proyecto de implantación de plataformas únicas que ya ha permitido intervenir en diferentes calles del casco histórico, como es el caso de San José, Placeta de la Cruz, Jaime el Conquistador, Fray Luis de León, Calderón de la Barca, Gran Capitán, Velázquez, Plaza de San Vicente, Sirera y Dara, San Isidro, Donoso Cortés, Francisco Santo, Menéndez Pelayo, Santa Teresa, Santa Faz, San Rafael, La Escuela, Bailén, Vázquez de Mella y Espoz y Mina, mejorando la accesibilidad, renovando las infraestructuras urbanas y configurando un centro urbano más seguro, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.