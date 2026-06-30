El frente común que arma EU contra las placas solares en el Medio Vinalopó

Esquerra Unida se moviliza en Novelda, Aspe y Monforte del Cid contra los macroproyectos fotovoltaicos La Balsa y La Cascada, que afectan a 340 hectáreas en juego. Para ello esta formación ha formulado 66 preguntas y 23 peticiones de documentación registradas en el Congreso.

Las tres estructuras del partido, la municipal, autonómica y estatal, comparecieron juntas en Novelda este lunes junto a la Asociación de Vecinos Afectados, para exigir una transición energética que no se imponga "a costa del territorio, de la agricultura y de la vida de los vecinos".

El acto ha tenido lugar en la sede de EU en Novelda para fijar una posición común frente a las macroplantas fotovoltaicas La Balsa y La Cascada, proyectadas entre los términos de Novelda y Aspe y cuya línea de evacuación hacia la subestación de Agost atravesaría el término de Monforte del Cid.

Así, han intervenido la coordinadora de EU Novelda, Alicia Mendoza; los alcaldes de Aspe, Antonio Puerto, y de Monforte del Cid, Juanjo Hernández; la coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo; el diputado en el Congreso Nahuel González; y el presidente de la Asociación de Vecinos Afectados, Miguel Lucas.

La planificación urbanística no se puede hacer al margen de los ayuntamientos, porque somos nosotros quienes tenemos las competencias en urbanismo y quienes estamos más cerca del vecino Juanjo Hernández — Alcalde de Monforte del Cid

La comparecencia conjunta quiso escenificar que lo que comenzó como una afección a cada municipio por separado se ha convertido en un problema de comarca. "Novelda es el municipio más afectado, pero esto no es solo comarcal: es un problema de territorio que nos afecta a todos", señaló Alicia Mendoza, que recordó que la organización ha presentado, desde el pasado 11 de junio, una alegación y tres ampliaciones dentro del periodo de información pública.

El acto puso de relieve el trabajo coordinado de Esquerra Unida en los tres niveles institucionales. En el plano municipal, los alcaldes de Aspe y Monforte defendieron las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. "No vamos contra nadie: no vamos contra el ministerio ni contra la conselleria, lo que pedimos es planificación», afirmó Juanjo Hernández.

"La planificación urbanística no se puede hacer al margen de los ayuntamientos, porque somos nosotros quienes tenemos las competencias en urbanismo y quienes estamos más cerca del vecino. Parece que con esta ley se nos quieren quitar", recordó.

No decimos no a la fotovoltaica. Decimos sí en los tejados y en el suelo ya degradado, y no a convertir tierra productiva en un paisaje de chatarra Antonio Puerto — Alcalde de Aspe

El primer edil monfortino subrayó la situación singular de su municipio: "Nosotros no tenemos producción, pero soportamos todo el tendido eléctrico porque la energía tiene que llegar a Agost. No podemos ser una simple zona de paso de la alta tensión". Así, recordó que el Catálogo de Paisaje aprobado en marzo, tras cuatro años de tramitación, prohíbe las líneas aéreas de alta tensión en el término municipal y protege tres unidades de alto valor paisajístico, por lo que cualquier infraestructura "tendría que ir soterrada".

Hernández criticó además la falta de respuesta de la Generalitat: "Hemos presentado alegaciones y nadie nos ha llamado; no han resuelto ni los recursos de alzada. Estamos dispuestos a llevarlo al contencioso-administrativo".

Por su parte el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, situó la pelea en la trayectoria histórica del partido. Recordó que su municipio ya introdujo trabas a estos desarrollos hace diez años en la modificación de su Plan General, y trazó el paralelismo con la oposición de Esquerra Unida a los macroproyectos urbanísticos de principios de los 2000.

Del gobierno autonómico esperamos poco; del Gobierno del Estado esperamos una oposición frontal a este proyecto Nahuel González — Diputado nacional de EU

"No decimos no a la fotovoltaica: tenemos cuatro proyectos de placas solares en centros públicos. Decimos sí en los tejados y en el suelo ya degradado, y no a convertir tierra productiva en un paisaje de chatarra", afirmó, advirtiendo de que los proyectos afectan a más de tres millones de metros cuadrados.

En el plano estatal, el diputado Nahuel González detalló el trabajo parlamentario desplegado: 66 preguntas y 23 peticiones de documentación registradas en el Congreso, dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica, en las que se le exige rigor en los informes ambientales y una posición clara en defensa del territorio. González recordó precedentes en los que esta vía ha dado resultado, como la revisión del proyecto vinculado a San Miguel de Salinas o la oposición al polígono de La Canal en Alcoy.

"Del gobierno autonómico esperamos poco; del Gobierno del Estado esperamos una oposición frontal a este proyecto", señaló, reclamando que el ministerio "dé la cara" ante unos vecinos "que no pueden encontrarse solos frente a este problema".

La coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, enmarcó la jornada en la coherencia histórica de la organización: "Que Esquerra Unida consolide alcaldías en Aspe y en Monforte no es casualidad: es la consecuencia de poner en el centro el bienestar de la ciudadanía. Apostamos por la energía renovable, limpia y sostenible, pero no a costa del territorio ni de la mano de empresas depredadoras".

No son 340 hectáreas: son centenares de vidas que van a verse truncadas para que unas empresas se hagan ricas, sin que eso revierta absolutamente nada en nuestros municipios Alicia Mendoza — Coordinadora de EU Novelda

Pérez Garijo enlazó esta lucha con la que el partido protagonizó "cuando llegó la depredación urbanística" y reivindicó la defensa del territorio como "una línea de trabajo de siempre".

Vecinos

El presidente de la Asociación de Vecinos Afectados, Miguel Lucas, puso rostro al impacto humano de los proyectos: regadíos y uva de mesa con denominación de origen, un embalse de riego que quedaría inservible, viviendas "ninguneadas" en el proyecto y familias que se trasladaron al campo y que se verían "encarceladas en una zona industrial vallada y rodeada de alta tensión".

"No se puede justificar el bien común cuando se provoca un mal común mayor", resumió, reclamando "sensatez" y que se busquen emplazamientos "donde se haga menos daño".

Esquerra Unida reclamó una declaración de impacto ambiental desfavorable y anunció que el trabajo continuará en las tres administraciones, con nuevas reuniones con los sindicatos agrarios y representantes agrícolas y una posible concentración ante el Congreso. Los tres representantes de EU coincidieron en solicitar un encuentro conjunto con el ministerio.