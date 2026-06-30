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Un fuego en una nave industrial genera una gran columna de humo negro y causa un incendio forestal en Aspe

Los bomberos trabajan para dar por controlado el siniestro, que se ha declarado en una planta de dedicada a platos de ducha

Un incendio en una nave industrial de Aspe causa un incendio forestal

Un incendio en una nave industrial de Aspe causa un incendio forestal

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

Un aparatoso incendio se ha declarado en la tarde de este martes en un polígono industrial de Aspe, quedando muy afectada una de las naves. Un suceso que ha generado una gran columna de humo negro y que ha provocado además un incendio forestal, al propagarse por una zona de monte aledaña.

El Consorcio Provincial ha informado que el aviso se ha recibido a las 18:48 horas en la calle Algezar del parque industrial Tres Hermanas, y una quincena de bomberos trabajan en la zona para controlar el siniestro en la nave industrial. En cambio, la parte del incendio forestal está ya bajo control, según han explicado las mismas fuentes sobre las 20:00 horas.

Otra imagen del incendio

Otra imagen del incendio / Consorcio Provincial de Bomberos

El fuego se ha declarado en una nave industrial dedicada a los platos de ducha, ubicándose en su interior y generando gran cantidad de humo. Y la planta ha quedado "muy afectada" por el incendio, según el consorcio.

Además, el fuego se ha ido propagando, llegando a una zona de monte aledaña por lo que se ha movilizado un helicóptero como medio aéreo para trabajar desde el aire en esa zona al exterior, quedando ya la parte forestal bajo control.

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