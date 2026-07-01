Elda inicia el mes de julio con las piscinas municipales cerradas

El verano ya ha comenzado, el calendario marca 1 de julio y, sin embargo, las piscinas municipales de San Crispín continúan cerradas al público en Elda. Un hecho que ha generado malestar entre los vecinos, especialmente en plena temporada estival, cuando miles de usuarios esperan cada año la apertura de estas instalaciones.

Con más de cuatro décadas de historia, fueron inauguradas en 1985, las piscinas de San Crispín no han podido abrir en la fecha prevista, que inicialmente se situaba a finales de la pasada semana. El Ayuntamiento no ha concretado por el momento una nueva fecha de apertura, lo que prolonga la incertidumbre entre los usuarios habituales.

Según ha explicado el consistorio, el motivo del retraso se debe a los trabajos de reposición de una rejilla metálica que resultó dañada por una excavadora durante las recientes obras de acondicionamiento. Esta incidencia ha impedido la puesta en marcha de la instalación en los plazos previstos.

Usuarios en las piscinas municipales de San Crispín en Elda, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

Como excepción, la piscina infantil sí ha comenzado a utilizarse desde principios de esta semana, aunque exclusivamente para los niños y niñas inscritos en la Escuela de Verano, quedando fuera el acceso del público general.

La situación contrasta con años anteriores. De hecho, el pasado verano las piscinas abrieron el 18 de junio. Estas instalaciones suelen registrar una gran afluencia, alcanzando cifras cercanas a los 30.000 usuarios cada temporada, según datos municipales de ejercicios anteriores.

Lleno técnico en Petrer

De la misma forma, el cierre prolongado ha tenido efecto rebote en Petrer. Muchos usuarios eldenses han optado por desplazarse a las piscinas de la vecina localidad, donde el aumento de afluencia ha provocado problemas de aforo. Según ha podido saber este diario, en algunos días se ha tenido que restringir la entrada a partir del mediodía al completarse la capacidad, lo que ha generado también quejas entre los asistentes. Las piscinas de Petrer abrieron el pasado 22 de junio.

A esta situación se suma otro antecedente reciente. Y es que el pasado mes de febrero se declaró un incendio en la sala de material de las piscinas de San Crispín. Las primeras investigaciones apuntaron a que el fuego pudo ser intencionado tras un intento fallido de robo. El incidente causó importantes daños materiales, afectando también al vestuario femenino y a parte de su tejado, aunque no se registraron heridos.

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Así, Elda inicia julio sin una de sus infraestructuras más emblemáticas abiertas, en un verano que, de momento, se vive lejos del agua para muchos vecinos.