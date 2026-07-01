Dos nuevos agentes se incorporan a la Policía Local de Villena

La Policía Local de Villena ha incorporado este jueves a dos nuevos agentes en un acto oficial de toma de posesión celebrado en el Ayuntamiento.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y del concejal de Policía Local, Sergio Palao, quienes han dado la bienvenida a los nuevos efectivos, Amparo Alabau Martínez y Raúl López Torres, y les han trasladado sus mejores deseos en esta nueva etapa profesional al servicio de la ciudadanía.

Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a los nuevos agentes y ha subrayado la relevancia del trabajo que desempeña la Policía Local en la ciudad. “Su labor es fundamental para garantizar la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado.

Por su parte, el edil de Policía Local ha puesto en valor el compromiso y el esfuerzo diario de la plantilla, destacando que estas incorporaciones suponen un refuerzo importante para seguir prestando un servicio eficaz. “Seguimos avanzando en la mejora de los recursos humanos para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la población”, ha indicado.

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Con la llegada de estos dos agentes, la plantilla de la Policía Local de Villena alcanzaría los 48 efectivos, dentro de un total de 63 plazas.