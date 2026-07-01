Petrer organiza un taller para aclarar la nueva normativa de patinetes eléctricos

La Policía Local de Petrer ha organizado el primer taller formativo sobre el uso correcto de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes eléctricos, con el objetivo de resolver dudas y acercar a la ciudadanía la nueva normativa que regula su circulación.

La jornada tendrá lugar el próximo 14 de julio, a las 20 horas, en el salón de actos de la Policía Local de Petrer. Está dirigida a personas usuarias de estos vehículos, familias y ciudadanía en general interesada en conocer sus obligaciones, recomendaciones y normas de circulación.

El concejal de Policía Local, Fernando Díaz, ha destacado que “los patinetes eléctricos forman ya parte de la movilidad diaria de muchas personas, y por eso es fundamental que quienes los utilizan conozcan bien la normativa y hagan un uso responsable y seguro”.

Durante el taller se abordarán cuestiones habituales como la necesidad de contar con seguro obligatorio, la inscripción de estos vehículos en el registro correspondiente, su identificación, el número de personas que pueden circular en ellos o la posibilidad de someter a sus conductores a pruebas de detección alcohólica o de otras sustancias. También se explicarán los espacios por los que pueden circular y aquellos en los que está prohibido su uso.

Normativa

La iniciativa se enmarca en un contexto de actualización normativa. La Ley 5/2025, de 24 de julio, introdujo la obligación de asegurar los VMP, mientras que el Real Decreto 52/2026 regula el Registro de Vehículos Personales Ligeros, paso necesario para su inscripción e identificación. Además, la reciente modificación del Reglamento General de Circulación incorpora nuevas medidas para mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, como la edad mínima de 15 años, el uso obligatorio del casco, el chaleco reflectante en condiciones de baja visibilidad y el alumbrado encendido.

Díaz ha subrayado que “la mejor forma de evitar sanciones y, sobre todo, situaciones de riesgo, es informar y formar. Este taller nace precisamente para aclarar dudas, explicar la normativa de forma sencilla y favorecer una convivencia más segura entre peatones, vehículos y patinetes”.

Noticias relacionadas

El acceso al taller es gratuito, aunque requiere inscripción previa debido a que las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse pinchando aquí.