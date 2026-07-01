Villena, destino de seis tigres rescatados en Alemania que una exdomadora mantenía de forma ilegal

AAP Primadomus ha rescatado a seis tigres procedentes de una finca privada en Alemania, propiedad de una exdomadora de circo, en lo que asegura ha sido la mayor intervención de este tipo realizada por la organización en el país. Los animales, una hembra blanca adulta llamada Saphira y sus cinco crías de aproximadamente un año y medio (Goliath, Zimba, Davina, Radscha y Bombay), vivían en remolques de tráiler ubicados en un polígono industrial del estado de Sajonia.

Los felinos ya están siendo trasladados al centro de rescate que AAP tiene en Villena, donde recibirán atención especializada y podrán recuperarse en condiciones adecuadas para su especie. La organización ha destacado la colaboración de las autoridades durante todo el proceso.

La incautación se produjo tras un accidente ocurrido semanas atrás en la misma propiedad, cuando otro tigre logró escapar, según detallan desde AAP. Durante la fuga, un trabajador resultó gravemente herido y el animal fue abatido por la Policía media hora después. Así, las condiciones en las que se mantenía a los tigres no cumplían con la normativa vigente. Además, la tigresa carece de documentación que acredite su origen legal.

Dos de los animales rescatados. / AAP Primadomus

Los veterinarios de AAP, Hester van Bolhuis y Héctor Sanz, examinaron a los seis animales mientras estaban sedados. Según explicaron, ninguno de ellos ha sido desungulado y las cinco crías presentan un buen estado de salud, siendo aptas para el traslado. Sin embargo, la hembra adulta, Saphira, presenta diversas complicaciones: un diente roto, acumulación excesiva de gases (lo que ha impedido determinar si está embarazada) y artrosis en una pata trasera, posiblemente relacionada con su edad avanzada.

La hembra blanca adulta, Saphira. / AAP Primadomus

Una vez en Villena, los animales serán sometidos a pruebas parasitológicas y bacteriológicas para descartar posibles enfermedades. Por el momento, otros dos tigres permanecen en Alemania, en la misma instalación. Las autoridades están evaluando su situación legal, según AAP.

Una nueva vida

En AAP, tras pasar la cuarentena necesaria tras su rescate, los seis tigres vivirán en un recinto exterior de 3.000 m², una superficie aproximada a cuatro piscinas olímpicas. Las instalaciones cuentan con vegetación natural (árboles, arbustos y troncos), una alberca para el baño y escondrijos, plataformas y otras estructuras de enriquecimiento ambiental. Según la legislación alemana el mínimo legal para un grupo de este tamaño es de 600 metros cuadrados, espacio no disponible en la propiedad privada donde se encontraban.

En Alemania es posible la tenencia particular de tigres como animales de compañía al no existir una normativa nacional que regule la tenencia privada de animales salvajes. Otro ejemplo más que pone de manifiesto un problema estructural para el bienestar animal y la seguridad en algunos países europeos.

Uno de los animales, pasando una revisión veterinaria. / AAP Primadomus

"Este caso vuelve a ilustrar que la tenencia privada de tigres es sencillamente inadecuada, independientemente del compromiso de sus propietarios. Sin una normativa vinculante, suficiente y uniforme a nivel nacional sobre la tenencia privada de animales exóticos, no se podrán evitar incidentes similares", subraya Patrick Müller, responsable de Políticas Públicas de AAP en Alemania.

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AAP aboga por las Listas Positivas de especies de animales, elaboradas según criterios científicos, que recogen qué especies pueden mantenerse de forma segura y adecuada como animales de compañía. Todas las especies que no figuren en dicho listado quedan excluidas para su tenencia en un entorno doméstico como mascotas, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los animales, del medio ambiente y de las personas. Este modelo regulatorio ya se recoge en la legislación de ocho países de la Unión Europea, como por ejemplo España donde los listados están en proceso de desarrollo. Actualmente se está estudiando su introducción a nivel de la UE, según explican desde la organización.