Elda lidera el cumplimiento de la Ley de Dependencia en la provincia de Alicante

El Ayuntamiento de Elda revalida su posición de liderazgo en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependenciaen la provincia de Alicante. Así lo refleja el último balance oficial emitido por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, con datos actualizados hasta mayo de 2026, que sitúa a la capital del Medio Vinalopó como el municipio con mayor grado de cumplimiento entre las localidades de la provincia de más de 50.000 habitantes.

El concejal de Bienestar Social, David Guardiola, ha detallado las cifras que avalan estos resultados. "La tasa de resolución en Elda alcanza un excelente 97,87 %, un dato que nos sitúa claramente por encima de la media de nuestra comarca (95,84 %), de la provincia de Alicante (95,26 %) y del conjunto de la Comunidad Valenciana (95,03 %)", ha explicado.

Gráfico de cumplimiento de la Ley de Dependencia. / AYTO DE ELDA

Para lograr este porcentaje, el equipo técnico del área de Servicios Sociales ha gestionado un total de 3.564 solicitudes iniciales, de las cuales ya se han completado 3.488 valoraciones.

El informe de la Conselleria permite contextualizar estos datos a nivel autonómico. En toda la Comunidad Valenciana se han tramitado 274.910 expedientes, con 14.392 aún pendientes, lo que supone una media de ejecución del 95,03 %. Por provincias, Castellón encabeza la clasificación con un 96,56 %, seguida de Alicante (95,26 %) y Valencia (94,59 %).

Comarcas

En el ámbito provincial, los datos por comarcas reflejan diferencias significativas. Las mejores cifras se registran en el Bajo Vinalopó (96,88 %), El Comtat (96,78 %), la Vega Baja (96,80 %) y el Medio Vinalopó (95,84 %). Por el contrario, otras zonas presentan mayores niveles de demora, como La Marina Baja (94,91 %), L’Alacantí (94,79 %), L’Alcoià (92,34 %) y La Marina Alta (91,28 %).

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El edil de Bienestar Social ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para mantener estos estándares. Guardiola ha subrayado que estos resultados responden a una planificación clara: "Garantizar el bienestar y la atención de las personas dependientes sigue siendo una prioridad absoluta para este gobierno. Contamos con los recursos materiales y humanos necesarios para ofrecer una atención ágil y eficiente, reduciendo al mínimo los tiempos de espera, tal y como exige la normativa vigente".