Extinguido el incendio de la nave industrial de Aspe tras dos días activo
El fuego causó graves daños en la fábrica y obligó a movilizar medios aéreos tras propagarse en sus inicios a una zona forestal cercana
El incendio declarado el martes por la tarde en el polígono industrial Tres Hermanas de Aspe ha quedado extinguido este jueves, tras permanecer activo durante dos días, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.
El fuego se originó alrededor de las 18:48 horas en una nave industrial situada en la calle Algezar, dedicada a la fabricación de platos y mamparas de ducha. Las llamas afectaron gravemente a las instalaciones y generaron una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la comarca. A pesar de la intensidad del incendio, el techo de la nave no llegó a colapsar, aunque la planta resultó muy dañada.
Durante la noche del martes y la jornada del miércoles, los equipos de extinción continuaron trabajando en el interior del recinto, donde permanecieron dos dotaciones. Según fuentes del Consorcio, aunque la situación evolucionaba favorablemente, el incendio no pudo darse por controlado durante esas horas.
El siniestro provocó además un incendio forestal al propagarse a una zona de monte cercana, lo que obligó a movilizar medios aéreos, entre ellos un helicóptero, para apoyar las labores desde el aire. Esta parte del incendio quedó extinguida alrededor de las 22 horas del martes, según las mismas fuentes.
En el operativo participaron una unidad de mando y jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada, una bomba rural pesada, un sargento, un cabo y doce bomberos del parque de Elche, junto al retén itinerante del Vinalopó.
No se han registrado heridos como consecuencia del incendio, aunque el suceso provocó cortes de suministro eléctrico durante aproximadamente una hora en distintos puntos del municipio de Aspe.
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