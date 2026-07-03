Cae un grupo acusado de tres atracos violentos en gasolineras de Villena, Biar y Yecla

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado una investigación conjunta que ha culminado con la detención de cuatro hombres, de entre 28 y 38 años, como presuntos autores de tres robos con violencia e intimidación, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en gasolineras de Biar, Villena y Yecla.

El pasado 13 de abril, agentes de la Guardia Civil detuvieron en Villena a uno de los sospechosos cuando huía tras haber cometido, apenas una hora antes, dos robos con violencia e intimidación de características similares en sendas estaciones de servicio de Biar y Villena. Durante la detención, se le intervino un arma de fuego corta simulada y 225 euros procedentes del atraco perpetrado en Villena.

Un momento de uno de los atracos a una gasolinera. / GUARDIA CIVIL

Ese mismo día, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación a raíz de la denuncia por un intento de robo en una estación de servicio de Yecla. Según los hechos denunciados, uno de los autores accedió al establecimiento exhibiendo un arma de fuego simulada e intimidando al trabajador. La rápida reacción de la víctima impidió el acceso al local, logrando frustrar el asalto.

Una vez establecida la clara relación entre los tres hechos, investigadores de ambos cuerpos policiales pusieron en marcha una operación conjunta que permitió identificar al resto de los implicados en los atracos cometidos en Biar, Villena y Yecla (Murcia).

Tras la identificación de los sospechosos, se desplegó un dispositivo coordinado que, debido a la peligrosidad de los individuos y a su amplio historial delictivo, se llevó a cabo con estrictas medidas de seguridad. Como resultado, las otras tres personas fueron detenidas de manera simultánea en la localidad de Caudete (Albacete), donde también se localizó el vehículo utilizado en los robos.

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Uno de los detenidos en el cuartel de Villena. / GUADIA CIVIL

Finalmente, a los cuatro detenidos se les imputan dos delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro más en grado de tentativa. Todos ellos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, que decretó el ingreso en prisión del primero de los arrestados, al que se le intervino el arma, y la libertad con medidas cautelares para los otros tres.