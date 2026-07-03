Pediatras del Hospital de Elda denuncian un criterio "injusto" que les deja sin plaza pese a llevar años trabajando en difícil cobertura

Seis pediatras del Hospital de Elda han remitido una carta abierta a la Conselleria de Sanidad para denunciar lo que consideran un criterio "injusto" en la baremación de méritos dentro del concurso para cubrir plazas de difícil cobertura.

El departamento de salud de Elda fue declarado oficialmente de difícil cobertura en 2024 debido a la falta de profesionales. Desde entonces, los seis pediatras firmantes han venido desempeñando su labor en el hospital, ocupando plazas vacantes de especialista.

La polémica surge tras la convocatoria de un concurso de méritos por parte de la conselleria para adjudicar plazas en estos departamentos. En el caso de Elda, se han ofertado tres plazas. Si no son ocupadas por profesionales que ya trabajan allí, podrían ser asignadas a médicos procedentes de otros centros, lo que, según denuncian, podría dejar fuera a quienes llevan años prestando servicio en el hospital.

El punto clave está en la puntuación del apartado relativo al desempeño en puestos de difícil cobertura. Las bases establecen que se otorgarán cinco puntos a quienes acrediten al menos seis meses de trabajo en estos destinos y diez puntos a quienes superen ese periodo. Sin embargo, no especifican que ese tiempo deba ser continuado ni inmediatamente anterior a la convocatoria.

Planta de Pediatría en el Hospital de Sant Joan / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Pese a ello, los pediatras aseguran que la conselleria no está teniendo en cuenta la experiencia acumulada de aquellos profesionales cuyos contratos han sufrido interrupciones administrativas en los últimos meses. Según explican, estas interrupciones se deben en muchos casos a situaciones habituales y reconocidas legalmente, como permisos de maternidad, excedencias por cuidado de hijos, derechos de conciliación o cambios contractuales.

Esta interpretación, sostienen, está generando situaciones que consideran injustas. Mientras algunos profesionales con apenas seis meses de trabajo en un departamento de difícil cobertura sí obtienen la máxima puntuación, otros con varios años de experiencia no la reciben por haber tenido alguna interrupción contractual derivadas de permisos de conciliación familiar, bajas por maternidad o cambios administrativos de contrato.

En este contexto, Miriam Beltrá, delegada de UGT del Departamento de Elda, ha reclamado una aplicación literal de las bases. "Exigimos a la conselleria que tenga en cuenta el tiempo trabajado por los profesionales en difícil cobertura tal cual pone en la convocatoria. Sin interpretaciones. Si has trabajado más de 6 meses tienes diez puntos", ha señalado.

Riesgo de quedarse sin plaza

Beltrá advierte de las consecuencias de mantener el criterio actual: "Si esto no ocurre, especialistas que llevan trabajando en el hospital de Elda toda la vida, y por ende, desde que es declarado de difícil cobertura, no van a poder coger plaza en Elda. Siendo esta una situación injusta e innecesaria". Asimismo, critica que "no se debe redactar una convocatoria y después interpretar de manera distinta la misma". Los seis pediatras afectados han trabajado más de 21 meses en el hospital desde que fue declarado de difícil cobertura. Sin embargo, no han visto reconocida esa trayectoria en el baremo provisional.

Además, según ha podido saber este diario, la situación no afecta únicamente a estos profesionales. También se han registrado casos similares en el Hospital de Elda entre otros especialistas, como una cirujana, un nefrólogo, una enfermera especialista y una ginecóloga. Ante este escenario, los firmantes solicitan a la Conselleria de Sanidad que revise el criterio aplicado y que se compute el tiempo total trabajado en puestos de difícil cobertura, independientemente de que haya existido alguna interrupción administrativa en los contratos.

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Los profesionales advierten de que, de mantenerse la interpretación actual, se podría perjudicar precisamente a quienes han sostenido la asistencia sanitaria en un departamento con dificultades para cubrir plazas, lo que, a su juicio, contradice el objetivo de este tipo de convocatorias. Desde el Departamento de Salud de Elda señalan que la situación obedece a "la normativa que establece esas condiciones para las plazas de difícil cobertura".