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El plátano de Biar pierde una gran rama por un fenómeno "extremo" e "imprevisible"

El Ayuntamiento explica que los técnicos descartan fallos de mantenimiento y atribuyen el desprendimiento al estrés térmico y la sequía

El plátano de Biar ha perdido una de sus ramas.

El plátano de Biar ha perdido una de sus ramas. / INFORMACIÓN

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El plátano monumental de Biar, considerado el árbol de mayor porte de la Comunidad Valenciana y uno de los más grandes de España, ha sufrido el desprendimiento de una rama de grandes dimensiones en las últimas horas.

El Ayuntamiento confirma que, según la primera inspección técnica, el incidente se debe de forma inequívoca al fenómeno conocido como Summer Branch Drop (SBD), o caída estival de ramas, un proceso asociado a episodios de calor extremo, sequía y fuertes oscilaciones térmicas.

La rama caída del árbol del plátano de Biar.

La rama caída del árbol del plátano de Biar. / INFORMACIÓN

Este tipo de fallo se produce de manera repentina, habitualmente en días calurosos y sin viento, y afecta especialmente a árboles maduros de gran tamaño. Durante periodos prolongados de altas temperaturas, los ejemplares sufren un intenso estrés hídrico al intentar regular su temperatura, lo que provoca cambios bruscos en la presión interna de la madera y una acumulación de peso en las ramas más horizontales. El resultado es un colapso estructural súbito e imprevisible, incluso en ramas aparentemente sanas.

El Ayuntamiento explica que los expertos subrayan que este tipo de desprendimiento no está relacionado con una falta de mantenimiento ni con patologías visibles previas, sino con una respuesta fisiológica del árbol ante condiciones ambientales extremas. En este caso, además, se ha registrado una importante diferencia térmica entre el día y la noche, con una oscilación de 18,9 grados, uno de los valores más altos del verano.

El plátano de Biar.

El plátano de Biar. / INFORMACIÓN

El fenómeno no es aislado. En la provincia de Alicante se han detectado episodios similares en las últimas semanas. Destaca el ocurrido el pasado mes de junio junio en Villena, donde un olmo protegido sufrió la rotura repentina de una gran rama, coincidiendo también con una elevada oscilación térmica.

Inspección

Otro de los indicios que refuerzan el diagnóstico es el tipo de fractura de la rama caída, que se fragmentó en múltiples pedazos al impactar contra el pavimento, un comportamiento característico de madera con déficit de humedad.

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Tras el suceso, se han recogido muestras para su análisis en gabinete y está prevista una inspección completa del árbol. A partir de sus resultados, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad del entorno, priorizando al mismo tiempo la conservación de este ejemplar único, protegido por la legislación autonómica como parte del patrimonio arbóreo monumental.

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