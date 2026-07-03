El plátano de Biar pierde una gran rama por un fenómeno "extremo" e "imprevisible"
El Ayuntamiento explica que los técnicos descartan fallos de mantenimiento y atribuyen el desprendimiento al estrés térmico y la sequía
El plátano monumental de Biar, considerado el árbol de mayor porte de la Comunidad Valenciana y uno de los más grandes de España, ha sufrido el desprendimiento de una rama de grandes dimensiones en las últimas horas.
El Ayuntamiento confirma que, según la primera inspección técnica, el incidente se debe de forma inequívoca al fenómeno conocido como Summer Branch Drop (SBD), o caída estival de ramas, un proceso asociado a episodios de calor extremo, sequía y fuertes oscilaciones térmicas.
Este tipo de fallo se produce de manera repentina, habitualmente en días calurosos y sin viento, y afecta especialmente a árboles maduros de gran tamaño. Durante periodos prolongados de altas temperaturas, los ejemplares sufren un intenso estrés hídrico al intentar regular su temperatura, lo que provoca cambios bruscos en la presión interna de la madera y una acumulación de peso en las ramas más horizontales. El resultado es un colapso estructural súbito e imprevisible, incluso en ramas aparentemente sanas.
El Ayuntamiento explica que los expertos subrayan que este tipo de desprendimiento no está relacionado con una falta de mantenimiento ni con patologías visibles previas, sino con una respuesta fisiológica del árbol ante condiciones ambientales extremas. En este caso, además, se ha registrado una importante diferencia térmica entre el día y la noche, con una oscilación de 18,9 grados, uno de los valores más altos del verano.
El fenómeno no es aislado. En la provincia de Alicante se han detectado episodios similares en las últimas semanas. Destaca el ocurrido el pasado mes de junio junio en Villena, donde un olmo protegido sufrió la rotura repentina de una gran rama, coincidiendo también con una elevada oscilación térmica.
Inspección
Otro de los indicios que refuerzan el diagnóstico es el tipo de fractura de la rama caída, que se fragmentó en múltiples pedazos al impactar contra el pavimento, un comportamiento característico de madera con déficit de humedad.
Tras el suceso, se han recogido muestras para su análisis en gabinete y está prevista una inspección completa del árbol. A partir de sus resultados, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad del entorno, priorizando al mismo tiempo la conservación de este ejemplar único, protegido por la legislación autonómica como parte del patrimonio arbóreo monumental.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fuego causa graves daños en una nave industrial y un incendio forestal en Aspe
- El incendio de la nave industrial de Aspe continúa sin controlar pese a su evolución favorable
- Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Villena por prevaricación tras coincidir una procesión con un concierto
- Villena, destino de seis tigres rescatados en Alemania que una exdomadora mantenía de forma ilegal
- Desalojada una nave industrial por un incendio en Villena
- Extinguido el incendio de la nave industrial de Aspe tras dos días activo
- El rechazo social tumba las macroplantas solares proyectadas en 340 hectáreas del Medio Vinalopó
- Cerca de una treintena de comercios del casco histórico de Elda solicitan las ayudas de hasta 4.000 euros