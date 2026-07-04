Declarado un incendio en el cauce del río Vinalopó en pleno casco urbano de Sax

Un incendio declarado este sábado al mediodía en el cauce del río Vinalopó, a su paso por el casco urbano de Sax, ha movilizado a varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante procedentes de distintos parques de la comarca.

El fuego, cuyo aviso se ha recibido a las 13:02 horas, se ha originado en una zona de cañas situada en las inmediaciones de la calle Rodrigo Triana, en dirección al río Vinalopó, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Las llamas han generado una gran columna de humo, visible desde diferentes puntos de la localidad, lo que ha despertado la preocupación de numerosos vecinos.

En el operativo participan efectivos del parque de bomberos de Elda, autobombas forestales y vehículos nodriza, además del retén itinerante del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. También trabajan en la extinción dos dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat.

El dispositivo cuenta asimismo con un despliegue de medios aéreos, formado por dos aeronaves de ala fija y un helicóptero de coordinación.

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Por el momento, no se han registrado personas heridas y que la intervención continúa abierta, mientras los efectivos siguen trabajando para controlar y extinguir el incendio.