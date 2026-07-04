Elda abre sus piscinas municipales tras el retraso por las obras de adecuación

Las piscinas municipales de San Crispín han abierto este sábado sus puertas al público después de varios días de retraso sobre la fecha prevista, una demora que había generado malestar entre los vecinos en pleno inicio del verano. Como medida para compensar este contratiempo, el Ayuntamiento de Elda ha anunciado que la temporada de baño se prolongará de manera excepcional hasta el comienzo del próximo curso escolar.

La apertura se produce apenas unos días después de que el Consistorio reconociera que las instalaciones no habían podido entrar en funcionamiento debido a la reposición de una rejilla metálica dañada durante las obras de acondicionamiento del recinto. Este incidente obligó a retrasar la puesta en marcha de unas instalaciones que el pasado año abrieron el 18 de junio y que cada verano reciben a decenas de miles de usuarios.

Las piscinas municipales de San Crispín en Elda inician una nueva temporada de verano. / ÁXEL ÁLVAREZ

Igualmente, también provocó que muchos usuarios tuvieran que desplazarse hasta las piscinas municipales de Petrer, donde el aumento de afluencia provocó esta última semana problemas de aforo.

El concejal de Deportes, Enrique Quílez, y el director de Emudesa, Javier Rivera, han visitado este viernes las piscinas con motivo de su apertura oficial. Durante la visita, ambos responsables han destacado el esfuerzo realizado para recuperar las instalaciones tras los trabajos desarrollados durante los tres últimos meses.

Reparaciones

A estas actuaciones se suman las reparaciones derivadas del incendio registrado el pasado mes de febrero en el recinto, un fuego que, según las primeras investigaciones, pudo ser intencionado tras un intento de robo y que causó importantes daños en los vestuarios, el tejado y diverso material de las piscinas.

El Ayuntamiento ha señalado que la recuperación de las instalaciones ha supuesto una inversión extraordinaria superior a los 50.000 euros. Esta cantidad se ha destinado a habilitar vestuarios y aseos provisionales para garantizar la seguridad, la comodidad y la accesibilidad de los usuarios, además de reponer equipamiento para el servicio de socorrismo, sombrillas y otro material que quedó destruido por el incendio.

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Horario

En cuanto a los horarios, hasta el próximo 31 de julio, coincidiendo con el desarrollo de las Escuelas de Verano, las piscinas abrirán de lunes a viernes de 13.00 a 20.30 horas, mientras que los sábados y domingos lo harán de 11.00 a 20.30 horas. La zona de baño permanecerá abierta hasta las 20.00 horas todos los días.