Extinguido el incendio en el cauce del río Vinalopó en Sax tras calcinar cuatro hectáreas

El incendio declarado el sábado al mediodía en el cauce del río Vinalopó, a su paso por el casco urbano de Sax, quedó extinguido a primera hora de este domingo, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El fuego ha calcinado cuatro hectáreas, dos de ellas de masa forestal, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Se trata del primer incendio de relevancia registrado este verano en la provincia.

El aviso se recibió a las 13:02 horas. Las llamas se originaron en una zona de cañas situada en las inmediaciones de la calle Rodrigo Triana, en dirección al río Vinalopó, un enclave muy próximo a varias viviendas, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos desde los primeros momentos de la emergencia.

Las imágenes del incendio declarado en el cauce del río Vinalopó en pleno casco urbano de Sax / Héctor Fuentes

Durante la jornada se vivieron momentos de angustia. Así, según ha podido saber este diario, los residentes de la zona llevan tiempo reclamando actuaciones de limpieza y mantenimiento, ya que consideraban que un incendio de estas características podía producirse en cualquier momento. Las altas temperaturas, la falta de desbroce y el predominio de vegetación de cañar hacían prever, según los vecinos, un riesgo elevado de incendio.

La preservación de la zona

De hecho, en varias ocasiones habían sido los propios residentes quienes habían desbrozado parte del entorno por miedo a que pudiera prenderse fuego. Preguntado por esta cuestión, el Ayuntamiento de Sax señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo competente en materia de cauces de ríos, y aseguró que ya había remitido requerimientos para que se llevaran a cabo las labores de limpieza y mantenimiento correspondientes.

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La rápida propagación del fuego provocó durante las primeras horas una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la localidad, una imagen que generó alarma entre la población. La intensidad del humo obligó tanto a vecinos como a agentes de los cuerpos de seguridad a utilizar mascarillas mientras se desarrollaban las tareas de extinción.

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En el operativo participaron efectivos del parque de bomberos de Elda, varias autobombas forestales, vehículos nodriza y el retén itinerante del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. También intervinieron dos dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, además de la Policía Local de Sax y de Elda y efectivos de la Guardia Civil de Sax y de Castalla.

El vieno, en contra

Las labores de extinción se vieron dificultadas por el viento, que condicionó el trabajo de los efectivos. El dispositivo contó durante las horas de luz con un importante apoyo aéreo formado por dos aeronaves de ala fija y un helicóptero de coordinación, medios que resultaron fundamentales para combatir el incendio desde el aire en las primeras horas.

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En el balance sanitario, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) atendió a un hombre de 61 años que se encontraba en una caseta próxima al punto donde se originó el fuego y que sufrió inhalación de humo. El aviso también se recibió a las 13:02 horas y se movilizaron una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB). Respecto a las causas del incendio, no ha trascendido ninguna información oficial.