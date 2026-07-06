Cortafuegos de urgencia en dos caminos de Sax por el alto riesgo de incendios forestales

Llega el verano y uno de los grandes temores son los incendios forestales. Precisamente el sábado se desató uno en el cauce del río Vinalopó, a su paso por el casco urbano de Sax, que calcinó cuatro hectáreas

Las llamas se originaron en una zona de cañas en un enclave muy próximo a varias viviendas, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos desde los primeros momentos de la emergencia. Quedó extinguido al día siguiente sin que hubiera que realizar desalojos.

Pues bien, precisamente el Ayuntamiento de Sax va a ejecutar, con carácter de urgencia, los trabajos para la ejecución de los tramos de las fajas cortafuegos auxiliares a vías de comunicación de los caminos de Carboneras y Cabreras.

Aunque es una obligación de los titulares de los terrenos forestales, de acuerdo con la Ley 3/1993 y su reglamento (Decreto 91/2023), el gobierno local sajeño considera que es precisa la intervención dado el "alto riesgo de incendio forestal y el gran valor ambiental del territorio".

Así lo recoge una resolución de Alcaldía del pasado 25 de junio que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La alcaldesa, Laura Estevan, incide en que el municipio dispone del Plan Local de Prevención de Incendios y cuenta con 17.028,96 euros de subvención directa concedida por el Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal para 2026.

Vegetación junto a viales

Las actuaciones del plan local a las que van destinados los fondos son para la apertura de nuevas áreas cortafuegos o zonas de discontinuidad lineal, incluso tratamientos la vegetación junto a viales como bandas de seguridad o fajas auxiliares, en 3,02 hectáreas de los caminos públicos de Carboneras y Cabreras.

Tramos de los caminos públicos y parcelas catastrales afectadas / INFORMACIÓN

El decreto 91/202, de 22 de junio del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, establece que los propietarios de montes o terrenos forestales y las entidades locales dentro de su ámbito de competencias tendrán la obligación de adoptar y ejecutar las medidas de prevención de incendios forestales incluidas en los planes territoriales de prevención de incendios forestales, así como las limitaciones o prohibiciones que se impongan a los posibles usos y aprovechamientos de estos.

Los dueños de terrenos forestales y entidades locales deberán adoptar y ejecutar las medidas y trabajos que se especifiquen, por su cuenta o mediante acciones concertadas con la Conselleria competente en prevención de incendios forestales.

Medios propios o ajenos

En el caso de que se constate el incumplimiento de dichas obligaciones por parte del obligado, la administración podrá proceder a su ejecución forzosa, ejecutando las medidas o trabajos de que se trate, por sus propios medios o a través de las personas que se determinen, a costa del obligado.

Pero ante el elevado riesgo de incendio, el Ayuntamiento ve necesario ejecutar de manera urgente las barreras cortafuegos. Por ello, notifica este acuerdo a los titulares de los terrenos forestales catastrales por los conductos oficiales y comunica que, si en el plazo de 10 días, no hay alegaciones, da por sentado que los titulares no se oponen a que se lleven a cabo los trabajos en los terrenos de su propiedad y procederá a realizarlos.

INFORMACIÓN

En el incendio este fin de semana en el cauce del Vinalopó se vivieron momentos de angustia. Los residentes de la zona llevan tiempo reclamando actuaciones de limpieza y mantenimiento, ya que consideraban que un incendio de estas características podía producirse en cualquier momento.

Sin desbroce

Las altas temperaturas, la falta de desbroce y el predominio de vegetación de cañar hacían prever, según los vecinos, un riesgo elevado de incendio.

Las labores de extinción, además, se vieron dificultadas por el viento, que condicionó el trabajo de los efectivos. El dispositivo contó durante las horas de luz con un importante apoyo aéreo formado por dos aeronaves de ala fija y un helicóptero de coordinación, medios que resultaron fundamentales para combatir el incendio desde el aire en las primeras horas.

En el balance sanitario, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) atendió a un hombre de 61 años que se encontraba en una caseta próxima al punto donde se originó el fuego y que sufrió inhalación de humo.