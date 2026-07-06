Elda dobla el número de usuarios a los que ofrece teleasistencia domiciliaria

El Ayuntamiento de Elda ha aumentado y mejorado el servicio de teleasistencia domiciliaria, de manera que pasa de prestar atención a 61 usuarios a hacerlo a 130 personas.

El concejal de Bienestar Social, David Guardiola, ha recordado que desde noviembre de 2020, el Ayuntamiento garantiza a las personas mayores no dependientes que ya no tienen acceso al servicio de teleasistencia domiciliaria poder seguir recibiendo esta prestación.

La teleasistencia domiciliaria es un servicio de atención ininterrumpida que, a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informático específico, ubicado en un centro de atención y en el domicilio de las personas usuarias, permite a las personas mayores y/o con diversidad funcional, con solo accionar el botón del dispositivo que llevan de forma permanente, recibir atención verbal manos libres durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El sistema está conectado con un centro, atendido por personal especializado, para dar respuesta adecuada a la crisis presentada, bien por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales propios de la persona usuaria o existentes en la comunidad.

Soledad no deseada

El servicio de teleasistencia, junto con otros, se encuentra enmarcado en el contexto de los Servicios Sociales de Atención Primaria y en la estrategia municipal de envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada como prestación técnica de atención y apoyo personalizado.

David Guardiola ha explicado que Elda "prioriza" la prestación de este servicio como un recurso complementario al apoyo domiciliario, que evita internamientos innecesarios, favorece el contacto con el entorno social y familiar y, en definitiva, "mejora la calidad de vida de las personas mayores, asegurando la intervención inmediata y especializada durante 24 horas ante cualquier situación de emergencia, soledad, o estado de riesgo en que se puedan encontrar las personas usuarias".

Hasta el pasado 30 de junio este servicio era prestado por Cruz Roja y, tras la nueva licitación, lo ofrece la empresa Quaviate Servicios Asistenciales (DOMUSVI), con lo que se da cobertura a más personas beneficiarias, pasando de 61 usuarios a 130.

Autonomía

Posibilita a las personas mayores y a las personas con diversidad funcional que no necesitan atención permanente y presencial de terceras personas, tener la seguridad de que ante una crisis de angustia, soledad, caídas, emergencias sanitarias o accidentes domésticos puedan contactar de forma inmediata con un centro de atención que solventará de forma inmediata la necesidad presentada, favoreciendo la autonomía personal de la persona usuaria y su permanencia en su propio domicilio.

Finalmente, y siguiendo con la línea estratégica de atención especifica a las personas mayores, este servicio se complementa con la adjudicación de los servicios de Menjar a Casa y Major a Casa, siendo un total de 50 plazas, 25 en cada servicio.

Menjar a Casa consiste en la elaboración y reparto de almuerzos saludables en el domicilio de las personas beneficiarias, con la finalidad de mejorar su nutrición para contribuir de forma decisiva a la salud, bienestar y calidad de vida, de las personas mayores.

Major a Casa, por su parte, comprende además de la elaboración y reparto de almuerzos saludables, un conjunto de servicios y suministros relacionados entre sí cuya finalidad es que las personas beneficiarias que presenten una situación de especial vulnerabilidad puedan seguir viviendo en su propia casa.