Alemania buscaba a un fugitivo y la Guardia Civil le detiene en Novelda en un control rutinario

La Guardia Civil ha detenido en novelda a un hombre de 45 años sobre el que pesaban dos órdenes europeas de detención dictadas por Alemania. La actuación se llevó a cabo durante un dispositivo operativo en una de las principales vías de acceso al municipio.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando agentes de las Guardia Civil de Novelda, en el marco de los servicios de prevención a la delincuencia, establecieron un punto de verificación de vehículos y personas.

Durante el dispositivo, una furgoneta con matrícula alemana levantó las sospechas de los agentes, que procedieron a darle el alto para su identificación, según fuentes de la Benemérita.

Documentación

Tras comprobar la documentación del conductor, los agentes verificaron en las bases de datos policiales que sobre él pesaban dos órdenes de detención europeas emitidas por Alemania por delitos relacionados con alteración del orden público.

Asimismo, el vehículo en el que circulaba, también constaba reclamado por las autoridades alemanas, por lo que fue intervenido en el lugar.

Coordinación

Una vez trasladado a dependencias policiales, los instructores realizaron gestiones SIRENE, oficina encargada del intercambio de información y de la coordinación entre países del espacio Schengen, confirmando que el detenido figuraba entre las personas más buscadas por las autoridades alemanas.

El detenido fue puesto a disposición de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas, retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.