Elda no quiere excusas para comprar en el comercio local: hasta 3.000 plazas de aparcamiento

¿Saben en Elda que disponen de aparcamientos cuándo van a realizar las compras? El Ayuntamiento de Elda ha lanzado la campaña ''Muévete por Elda y compra" con el objetivo de poner en valor la amplia red de estacionamientos públicos e impulsar el comercio local.

La Concejalía de Comercio y Mercados, dentro de sus acciones para impulsar la actividad de los principales ejes y áreas comerciales de la ciudad y en coordinación con las entidades de comerciantes del municipio, ha puesto en marcha esta campaña de dinamización comercial que destaca que comprar en Elda es ahora "más cómodo, más accesible y más sostenible", gracias a la amplia oferta de estacionamiento disponible.

La concejala del área, Silvia Ibáñez, ha explicado que se trata de una iniciativa integrada en el Plan Elda Movilidad Sostenible, que entre sus objetivos destaca facilitar el acceso a las zonas comerciales y reforzar el atractivo del comercio de proximidad.

El plano de los aparcamientos / INFORMACIÓN

Bajo el lema "Muévete por Elda. Más aparcamiento, Más tiempo para disfrutar, Más sostenible", la campaña invita a la ciudadanía y a quienes visitan la ciudad "a descubrir que realizar sus compras en Elda es disfrutar de una extraordinaria y diversa oferta comercial y sencillo gracias a la amplia red de aparcamientos públicos y privados distribuidos estratégicamente por todo el municipio", ha indicado la edil.

Reducir el tiempo

Para ello, la campaña incorpora un código QR que permite consultar de forma inmediata un plano con las diferentes zonas de estacionamiento disponibles, facilitando la planificación de la visita y reduciendo el tiempo empleado en la búsqueda de aparcamiento.

El plano recoge tanto aparcamientos públicos en superficie como parkings subterráneos y otras bolsas de estacionamiento próximas a las principales áreas comerciales. La acción también incluye la instalación de lonas y mupis informativos en aparcamientos públicos y en diferentes puntos de la ciudad.

Campaña comercial del Ayuntamiento de Elda / INFORMACIÓN

La acción promocional pone el foco en tres mensajes clave que resumen los beneficios de esta iniciativa:

Más aparcamiento , gracias a la amplia oferta de plazas repartidas por toda la ciudad.

, gracias a la amplia oferta de plazas repartidas por toda la ciudad. Más tiempo para disfrutar , permitiendo dedicar menos tiempo a buscar estacionamiento y más a realizar compras, pasear o disfrutar de la hostelería local.

, permitiendo dedicar menos tiempo a buscar estacionamiento y más a realizar compras, pasear o disfrutar de la hostelería local. Más sostenible, favoreciendo una movilidad más eficiente y reduciendo desplazamientos innecesarios dentro del casco urbano.

El plano informativo incluye numerosos estacionamientos distribuidos por diferentes puntos de Elda, entre ellos los parkings de Gran Avenida, Mercado Central, Plaza Ficia, Plaza Mayor, Plaza del Zapatero y Salones Princesa, que suman cerca de 2.000 plazas, así como los diferentes aparcamientos públicos gratuitos creados por el Ayuntamiento, con cerca de 700 plazas, y las zonas habilitadas junto al Hospital General Universitario de Elda y aparcamientos de proximidad en la entrada y salida de Elda a la Autovía A-31, con unas 300 plazas.

Principales áreas

La campaña ha sido promovida por la Concejalía, con la colaboración de la Generalitat, y los principales ejes y área comerciales representativas del comercio local, entre ellas Elda Centro Comercial, Elda Centro Histórico y Las 3 Avenidas, consolidando una estrategia conjunta para dinamizar la actividad económica y mejorar la experiencia de compra.

Ibáñez ha concluido recordando que "con esta actuación, seguimos avanzando en un modelo de ciudad donde la movilidad sostenible y el comercio de proximidad se complementan para ofrecer una experiencia de compra más cómoda, accesible y atractiva, reforzando el papel del comercio local como motor económico y social de Elda".