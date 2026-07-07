Energía
Carpetazo definitivo a una planta solar en Villena: la empresa se durmió y no comenzó la obra a tiempo
El Ayuntamiento declara la caducidad de la licencia de la fotovoltaica tras expirar el plazo legal para el inicio de la construcción
El Ayuntamiento de Villena ha declarado la caducidad de la licencia urbanística concedida a la planta fotovoltaica Los Alorines, ubicada en el paraje de La Encina, al no haberse iniciado las obras dentro del plazo establecido por la normativa vigente.
La resolución ha sido firmada por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, quien también ha confirmado la desestimación del recurso presentado por la empresa promotora, FV Alhorines, contra dicha retirada de la licencia al estar caduca.
La planta proyectada contemplaba una potencia aproximada de 43 megavatios y había sido autorizada en su momento por la Generalitat. El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento concedió la licencia municipal al tratarse de un proyecto previamente aprobado por la administración autonómica y para evitar posibles responsabilidades jurídicas que pudieran derivarse.
Normativa
Con la caducidad de la licencia, el Consistorio incide en que da "un nuevo paso en el compromiso adquirido" con la ciudadanía para actuar, siempre dentro del marco legal, con el objetivo de impedir la implantación de aquellas plantas fotovoltaicas previstas en el municipio cuando la normativa lo permita.
"Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando en esta línea, siempre amparados por la legislación vigente, para aportar sentido común a una planificación que, a nuestro juicio, no lo ha tenido ni por parte de la Conselleria ni del Gobierno central en lo que respecta al desarrollo de este tipo de infraestructuras en Villena", ha señalado Cerdán.
Diferencias con Novelda
El alcalde también ha querido aclarar las diferencias entre esta situación y la paralización de un proyecto fotovoltaico en el término municipal de Novelda, ante las consultas recibidas en los últimos días.
En este sentido, ha explicado que ambos casos responden a circunstancias completamente distintas. Mientras que en Novelda el proyecto no ha podido desarrollarse porque los propietarios de los terrenos decidieron no vender ni arrendar sus parcelas a la empresa promotora, en Villena las plantas que se han implantado lo han hecho sobre terrenos cuyos propietarios sí alcanzaron acuerdos de venta o alquiler con las empresas responsables.
Cerdán ha subrayado que los propietarios están en su legítimo derecho de tomar este tipo de decisiones sobre sus fincas. No obstante, ha insistido en que el Ayuntamiento continuará aprovechando todas las posibilidades que ofrece la legislación para defender los intereses del municipio y limitar la implantación de nuevas instalaciones cuando existan fundamentos jurídicos para ello.
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