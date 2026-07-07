Rescate con final feliz de un zorro atrapado en un pozo de cuatro metros en Aspe

La Guardia Civil ha rescatado con vida a un zorro que había caído al interior de un pozo de entre tres y cuatro metros de profundidad en una parcela particular del término municipal de Aspe.

Tras una laboriosa intervención, los agentes consiguieron extraer al animal, que fue devuelto a su hábitat natural sin presentar heridas de consideración, explica la Benemérita en un comunicado.

El aviso se recibió sobre las 20:15 horas del pasado 2 de julio, cuando una vecina alertó al puesto principal de Aspe de que un zorro había quedado atrapado en el fondo de un pozo situado en su parcela y no lograba salir por sus propios medios.

Una vez en el lugar, los agentes trataron de rescatar al animal con la ayuda de una caja y varias cuerdas. La profundidad del pozo, así como el miedo y la resistencia que mostraba el zorro, dificultaron notablemente las labores, por lo que uno de los componentes de la patrulla se desplazó para hacerse con un lazo de captura con el que, finalmente, lograron inmovilizarlo y elevarlo hasta la superficie.

Buen estado

El animal fue extraído con vida y, tras comprobar que se encontraba en buen estado, los agentes lo liberaron en su entorno natural.

El zorro rojo (Vulpes vulpes) es el único representante silvestre de su género en Europa y uno de los carnívoros más extendidos por la Península Ibérica. Este animal desempeña un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas: es un depredador oportunista con una de las dietas más variadas entre los carnívoros ibéricos, que incluye micromamíferos, conejos, insectos, lombrices, reptiles y frutos.

Rescate de un zorro en Aspe / INFORMACIÓN

Su alimentación, basada en buena medida en pequeños roedores y conejos, lo convierte en un eficaz regulador natural de estas poblaciones y ayuda a contener plagas que afectan a los cultivos, srgún las mismas fuentes.

Carroñero

Al consumir además gran cantidad de frutos, actúa como dispersor de semillas y favorece la regeneración de la vegetación, mientras que su condición de carroñero contribuye a retirar del medio los animales muertos, con el consiguiente beneficio sanitario para el conjunto del ecosistema.

La Guardia Civil recuerda la importancia de conservar la fauna silvestre y anima a la ciudadanía a comunicar la presencia de animales heridos o en peligro a través del teléfono de emergencias 062.