El ingenio de Villena para combatir la ola de calor: comercios darán agua y descanso a quien lo precise

41 grados el miércoles en Villena, que está en plena alerta amarilla estos días por la ola de calor que se ha instalado en el país y que se niega a desaparecer. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha tomado una medida, cuanto menos, ingeniosa: que los comercios ofrezcan un espacio climatizado, un punto de descanso y agua a cualquier persona que lo necesite durante las jornadas de altas temperaturas.

El gobierno local ha impulsado una campaña de colaboración con la Asociación de Comerciantes de Villena para ampliar esta red mediante la adhesión voluntaria de establecimientos. Para facilitar su identificación, los locales adheridos dispondrán de un distintivo visible en sus escaparates.

En estos momentos ya son cinco los comercios que forman parte de la iniciativa, aunque desde la Concejalía de Medio Ambiente se espera que el número continúe creciendo en las próximas semanas.

El edil de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha presentado las actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando en materia de adaptación al cambio climático, entre las que destaca la consolidación de la red municipal de refugios climáticos.

Actualmente, Villena dispone de once espacios interiores catalogados como refugios climáticos. Entre ellos se encuentran el Polideportivo Municipal, la Sala de Estudios, la Casa de la Cultura, el Espacio Joven, el Museo de Villena, el Mercado Municipal, las bibliotecas municipales y las oficinas de turismo, instalaciones que permanecen a disposición de la ciudadanía como lugares donde resguardarse de las altas temperaturas durante los episodios de calor extremo.

El concejal de Medio Ambiente presenta las actuaciones frente a la crisis climática / INFORMACIÓN

A estos espacios se suman las zonas municipales identificadas el pasado año como refugios climáticos al aire libre, al reunir las condiciones necesarias para mitigar los efectos del calor, gracias a la presencia de arbolado, sombras, fuentes de agua y otros elementos que favorecen una temperatura más agradable.

Se trata de 14 zonas:

Bulevard Ambrosio Cotes

Plaza Martínez Olivencia

Parque del Mercado

Parque de la Pirámide de la Plaza Plurifuncional

Parque Pintor Juan Gris

Parque del Personal Sanitario

Plaza del País Valenciano

Pinada Galbis

Paraje de las Cruces

Paseo Ruperto Chapí

Plaza las Malvas

Plaza del Rollo

Plaza Banda Municipal de la Música

Bulevar Compositor Maestro Carrascosa

El edil del área ha incidido en la importancia de extremar las precauciones durante las olas de calor y ha señalado que en caso de presentar síntomas de un golpe de calor, "es fundamental acudir al centro de salud para ser atendido por el personal sanitario".

Desbroce

Además, Iniesta ha anunciado que el Ayuntamiento se encuentra en la fase final de tramitación para la adjudicación del nuevo contrato de desbroce de caminos rurales, una actuación que permitirá mejorar el mantenimiento de los caminos del término municipal y reducir el riesgo de incendios durante la época estival.

El contrato, con un presupuesto cercano a los 40.000 euros y una vigencia de dos años, permitirá iniciar los trabajos en los próximos días una vez finalice el proceso de adjudicación. El contrato permitirá que, a partir del próximo año, las labores de desbroce puedan comenzar en el mes de mayo, adelantando así las actuaciones preventivas.

Los trabajos consistirán en la siega y el desbroce de la vegetación existente en los márgenes y taludes de los caminos rurales, alcanzando un total de 378 kilómetros de actuación en ambos lados de la red viaria municipal.

Las labores se distribuirán en once áreas de actuación que abarcan diferentes zonas del término municipal, entre ellas La Hoya, San Juan, El Arrahal, Casa Zúñiga, Galeno, Bulilla, Acequia del Rey, La Macolla y El Rubial; Las Tiesas, El Pinar, Peña Rubia, La Solana; El Puntal, Cruz de La Cañada, El Sorchantre, Cascante, El Romeral y Hondo de Balaguer; Prado de la Villa, Cruz de la Cañada, Casas de Cabanes, Casas de Menor, Casas del Campo, Vereda de Caudete, Cordel de La Noguera; Las Chozas, Canal de Confite, El Levante, Lagunilla, Saleros, Vereda de Caudete, Laguna Norte; La Laguna, Las Virtudes, El Zaricejo, Casas de Jordán, Vial Ecológico; Santa Eulalia, Fon-Negra, Lomas de Carboneras, Collado Salinas, El Carrizal; El Puerto, Sierra Salinas, Puerto la Harina; La Solana; Alhorines, La Zafra, Casas Juntas, La Encina; y Peña Rubia.

Expedientes

Iniesta, ha realizado también un balance de la actividad desarrollada por el departamento municipal durante el presente año, destacando la tramitación de un total de 458 expedientes en distintas áreas de gestión. A esta cifra se suman numerosas actuaciones y gestiones administrativas que no requieren la apertura de un expediente, pese a que el servicio cuenta con una estructura reducida formada por dos técnicos, un inspector y un auxiliar administrativo.

Según ha explicado el edil, en materias como las inspecciones en el medio rural, las autorizaciones de quemas agrícolas o la gestión de recursos hídricos, el grado de resolución alcanza el 100%. En otras áreas de trabajo, como parques y jardines o agricultura, más del 75% de los expedientes iniciados ya han sido tramitados.