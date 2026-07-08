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El antiguo retén de la Policía Local de Elda ya es historia

Las obras para las nuevas instalaciones, que se prolongarán al menos un año, comienzan con la demolición del antiguo edificio

Ya solo quedan los restos del antiguo retén de la Policía Local de Elda.

Ya solo quedan los restos del antiguo retén de la Policía Local de Elda. / INFORMACIÓN

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El viejo retén de la Policía Local de Elda ya es historia. Escombros. Las obras para levantar el nuevo ya han comenzado y, para ello, era necesario demoler el antiguo edificio, ubicado en el paseo de la Mola.

Los agentes, junto con la unidad administrativa, la Jefatura y la Oficina de Atención al Ciudadano, han sido trasladados a la parte más reciente del complejo, situada junto al edificio demolido y que no se verá afectada por las obras, por lo que el servicio continuará prestándose con normalidad.

Elda avanza así en la construcción del nuevo retén de la Policía Local. La parte más antigua del edificio, levantada hace 45 años, ha sido derribada para dar paso a unas modernas instalaciones que ocuparán una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados.

Recreación de la nueva sede que se proyecta para la Policía Local de Elda

Recreación de la nueva sede que se proyecta para la Policía Local de Elda / INFORMACIÓN

El inmueble, que en sus orígenes albergó el colegio Sempere y Guarinos y que desde hace 24 años acoge las dependencias de la Policía Local, será sustituido por una sede más accesible, eficiente y preparada para responder a las necesidades actuales tanto del cuerpo policial como de la ciudadanía.

Un año de obras

Las obras, recientemente adjudicadas, cuentan con un presupuesto de 2.892.580,88 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses. Durante este periodo, toda la actividad policial se desarrollará en la zona más nueva del complejo, remodelada hace unos años y que permanecerá en funcionamiento para garantizar la operatividad del servicio.

Actual sede de la Policía Local de Elda.

Así era el retén de la Policía Local de Elda. / s.rodríguez

El nuevo retén ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Contará con materiales respetuosos con el medio ambiente, un sistema de aerotermia para la climatización mediante aire frío y caliente y una cubierta equipada con paneles solares, lo que permitirá que el edificio obtenga la certificación energética de clase A.

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Además, el proyecto contempla un sistema constructivo modular que facilitará futuras ampliaciones o cambios de uso. Las nuevas instalaciones incluirán oficinas modernas, departamentos especializados, como Atestados, Viogen y Agente Tutor, así como una sala de reuniones con capacidad para más de 150 personas.

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