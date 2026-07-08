Declarado un incendio en las inmediaciones de una de las plantas de residuos de Villena

Un incendio se ha declarado este miércoles en las inmediaciones de la planta de residuos Paprec de Villena, concretamente en una zona en la que se acumulaban colchones, cartones y otro tipo de enseres, lo que ha provocado una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio y también desde la vecina localidad de Yecla (Murcia).

El aviso al Consorcio Provincial de Bomberos se ha recibido a las 15:44 horas. El fuego se localiza en el exterior de las instalaciones situadas en la carretera de Caudete, así se ha iniciado en una zona de campa donde se acumulan distintos enseres, separados por muros de hormigón.

El incendio ha provocado un denso humo negro. / INFORMACIÓN

Hasta el lugar se han desplazado una unidad mando jefatura, dos camiones autobomba, dos bomba nodriza pesada, un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Villena y Benidorm, además de un medio aéreo, para trabajar en las labores de extinción.

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La columna de humo es visible desde varios puntos de Villena. / INFORMACIÓN

El incendio resulta muy llamativo por la gran cantidad de humo, aunque no presenta riesgo de propagación al encontrarse el perímetro delimitado y no existir vegetación en la zona, según el Consorcio. Igualmente no se han registrado heridos y la propia empresa que gestiona la planta ha movilizado también retroexcavadoras.