Novelda lanza una app para comunicar incidencias de limpieza desde el móvil

El Ayuntamiento de Novelda ha presentado "Cuida Novelda", una nueva aplicación móvil concebida como canal directo de comunicación con la ciudadanía para comunicar incidencias relacionadas con el servicio de limpieza pública. La herramienta permitirá gestionar los avisos de forma más ágil y eficaz, al tiempo que refuerza la participación vecinal en el cuidado y mantenimiento del municipio.

La aplicación podrá descargarse escaneando el código QR que estará disponible tanto en los diferentes canales de comunicación del Ayuntamiento como en los carteles informativos instalados en las áreas de contenedores de la ciudad. Tras registrarse, las personas usuarias podrán comunicar incidencias relacionadas con la limpieza viaria, la recogida de residuos, el estado de los contenedores o cualquier otra cuestión vinculada al servicio.

Novelda lanza una aplicación para mejorar el servicio de limpieza. / INFORMACIÓN

"Cuida Novelda" permite geolocalizar automáticamente cada aviso, incorporar una fotografía, seleccionar la categoría correspondiente y añadir una breve descripción antes de remitir la incidencia directamente al Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria. Además, la aplicación ofrece la posibilidad de consultar el estado de los avisos enviados, acceder al historial de incidencias y recibir información de interés relacionada con el servicio.

Más rapidez

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Millán, ha destacado que la puesta en marcha de esta herramienta "supone un paso más en el compromiso del equipo de gobierno por seguir mejorando los servicios públicos y ofrecer a la ciudadanía canales de comunicación cada vez más accesibles, cercanos y eficaces". En este sentido, ha señalado que "la limpieza es una responsabilidad compartida y la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar con rapidez cualquier incidencia y actuar con la mayor celeridad posible".

Asimismo, Millán ha subrayado que la incorporación de esta aplicación "permitirá optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación del servicio, al tiempo que facilita a la ciudadanía una vía rápida y cómoda para colaborar en el mantenimiento de Novelda".

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La nueva aplicación se suma a los canales de atención ya disponibles del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, entre los que se encuentran el teléfono gratuito 900 102 191, el servicio de WhatsApp 686 024 101 y la Oficina de Atención al Ciudadano, situada en la calle Alcalde Manuel Alberola, 16 B, junto al Mercado. Este punto ofrece atención presencial de lunes a sábado, de 9 a 14 horas, y los lunes y miércoles también en horario de tarde, de 17 a 19 horas.