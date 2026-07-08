Villena culmina la modernización del Polígono Industrial El Rubial tras una inversión de 885.000 euros
Los trabajos han permitido renovar las calzadas, la iluminación y la red de saneamiento
El Ayuntamiento de Villena ha dado por finalizados los trabajos de renovación y mejora del Polígono Industrial El Rubial con la recepción oficial de las obras, culminando así la tercera fase de actuación impulsada por el consistorio en colaboración con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). La intervención ha supuesto una inversión de 885.000 euros, cofinanciada por ambas administraciones.
Las obras, iniciadas a finales del pasado mes de noviembre, dan continuidad a las dos fases ejecutadas en años anteriores y consolidan el proceso de modernización de una de las principales áreas industriales de la ciudad. Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal para mejorar las infraestructuras empresariales y reforzar la competitividad del tejido productivo local.
Con motivo de la finalización de los trabajos, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha visitado el polígono para comprobar el resultado de la intervención. Durante la visita, ha mostrado su satisfacción por una actuación que ha permitido renovar las calzadas, mejorar el pavimento y la iluminación, así como modernizar las redes de saneamiento y telecomunicaciones.
Cerdán ha señalado que estas mejoras contribuyen a disponer de un polígono industrial más seguro, eficiente y preparado para responder a las necesidades actuales de las empresas instaladas y favorecer la llegada de futuras inversiones.
Atracción
Asimismo, el alcalde ha destacado que la modernización de El Rubial refuerza el atractivo de Villena para la implantación de nuevas empresas, al tiempo que incrementa la competitividad del tejido empresarial ya asentado y mejora las condiciones de trabajo de las personas que desarrollan su actividad diariamente en esta área industrial.
Para ejecutar esta tercera fase, el Ivace ha aportado 455.000 euros, financiación que se completa con la aportación del Ayuntamiento de Villena dentro del Proyecto de Inversión para la Mejora, Modernización y Dotación de Infraestructuras y Servicios en el área industrial El Rubial de Villena 2025-2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estabilizado el incendio declarado en el cauce del río Vinalopó a su paso por Sax
- Un fuego causa graves daños en una nave industrial y un incendio forestal en Aspe
- El incendio de la nave industrial de Aspe continúa sin controlar pese a su evolución favorable
- Alemania buscaba a un fugitivo y la Guardia Civil le detiene en Novelda en un control rutinario
- Extinguido el incendio en el cauce del río Vinalopó en Sax tras calcinar cuatro hectáreas
- El ingenio de Villena para combatir la ola de calor: comercios darán agua y descanso a quien lo precise
- Cae un grupo acusado de tres atracos violentos en gasolineras de Villena, Biar y Yecla
- El rechazo social tumba las macroplantas solares proyectadas en 340 hectáreas del Medio Vinalopó