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Villena culmina la modernización del Polígono Industrial El Rubial tras una inversión de 885.000 euros

Los trabajos han permitido renovar las calzadas, la iluminación y la red de saneamiento

Pavimento pintado en el polígono industrial El Rubial de Villena.

Pavimento pintado en el polígono industrial El Rubial de Villena. / INFORMACIÓN

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Villena ha dado por finalizados los trabajos de renovación y mejora del Polígono Industrial El Rubial con la recepción oficial de las obras, culminando así la tercera fase de actuación impulsada por el consistorio en colaboración con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). La intervención ha supuesto una inversión de 885.000 euros, cofinanciada por ambas administraciones.

Las obras, iniciadas a finales del pasado mes de noviembre, dan continuidad a las dos fases ejecutadas en años anteriores y consolidan el proceso de modernización de una de las principales áreas industriales de la ciudad. Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal para mejorar las infraestructuras empresariales y reforzar la competitividad del tejido productivo local.

Con motivo de la finalización de los trabajos, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha visitado el polígono para comprobar el resultado de la intervención. Durante la visita, ha mostrado su satisfacción por una actuación que ha permitido renovar las calzadas, mejorar el pavimento y la iluminación, así como modernizar las redes de saneamiento y telecomunicaciones.

Vegetación incorporada en una de las calles.

Vegetación incorporada en una de las calles. / INFORMACIÓN

Cerdán ha señalado que estas mejoras contribuyen a disponer de un polígono industrial más seguro, eficiente y preparado para responder a las necesidades actuales de las empresas instaladas y favorecer la llegada de futuras inversiones.

Atracción

Asimismo, el alcalde ha destacado que la modernización de El Rubial refuerza el atractivo de Villena para la implantación de nuevas empresas, al tiempo que incrementa la competitividad del tejido empresarial ya asentado y mejora las condiciones de trabajo de las personas que desarrollan su actividad diariamente en esta área industrial.

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Para ejecutar esta tercera fase, el Ivace ha aportado 455.000 euros, financiación que se completa con la aportación del Ayuntamiento de Villena dentro del Proyecto de Inversión para la Mejora, Modernización y Dotación de Infraestructuras y Servicios en el área industrial El Rubial de Villena 2025-2026.

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