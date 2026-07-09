Aspe intensifica la lucha contra los vertidos ilegales con 45 multas en dos meses

El Ayuntamiento de Aspe ha endurecido su lucha contra los vertidos ilegales que afectan a caminos rurales y al extrarradio del municipio. El abandono de basura, escombros, muebles y restos de poda continúa siendo una de las principales preocupaciones del Consistorio, que ha reforzado la vigilancia y los recursos destinados a combatir esta práctica.

Como resultado de este dispositivo, durante los dos últimos meses se han tramitado alrededor de 45 multas, de las que más de 30 corresponden a denuncias por vertidos de mayor gravedad. Además, el Ayuntamiento señala que se está registrando más de una docena de nuevas sanciones por semana.

Entre las medidas adoptadas destaca la creación de una Brigada de Medioambiente de la Policía Local, un equipo específico encargado de patrullar, detectar e investigar los puntos donde se producen vertidos ilegales. A ello se suma un refuerzo de la vigilancia en las zonas más vulnerables, principalmente el extrarradio y los caminos rurales, la instalación de nueva cartelería informativa y el incremento de los recursos destinados a la limpieza viaria y a la recogida de residuos sólidos urbanos.

Las investigaciones realizadas por la Policía Local apuntan además a que cerca del 80 % de los vertidos ilegales detectados en el extrarradio de Aspe son realizados por personas procedentes de poblaciones cercanas que utilizan el término municipal para deshacerse de sus residuos de forma ilícita.

Sanciones

El Ayuntamiento recuerda que las sanciones pueden alcanzar los 1.000 euros por abandonar enseres, muebles, escombros o restos de poda en la vía pública o en descampados. Asimismo, depositar las bolsas de basura fuera de los contenedores o directamente en el suelo está castigado con multas de 200 euros.

Desde el Consistorio insisten en que los vecinos disponen de alternativas para deshacerse de los residuos de forma legal, ya que se han ampliado los servicios del ecoparque y de recogida de residuos, facilitando la entrega de objetos voluminosos y restos de pequeñas reformas.

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El Ayuntamiento también pone en valor la colaboración ciudadana, ya que los avisos y testimonios de los vecinos están permitiendo a la Policía Local identificar a los responsables de muchos de estos vertidos. En este sentido, recuerda que mantener limpio el municipio requiere no solo de más vigilancia y recursos públicos, sino también del compromiso de toda la ciudadanía para proteger el entorno natural.